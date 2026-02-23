Khoảng 19h15 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), trên hồ Thác Bà xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H và tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919. Sau va chạm, tàu chở khách bị lật, chìm xuống hồ, làm 6 người mất tích.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở khách có 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Chủ phương tiện là ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái). Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

Sau nhiều giờ tìm kiếm trong lòng hồ sâu, tầm nhìn hạn chế, đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể của các nạn nhân mất tích.