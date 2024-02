Ngày 26-2, đại tá Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên 4 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ ngăn học viên cai nghiện bỏ trốn, gồm: trung tá Lê Văn Hưng (Phó trưởng Công an phường 5, TP Sóc Trăng) cùng 3 hạ sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động là Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Khắc Huy.

Đại tá Trần Văn Hòa (trái), Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thăm hỏi, động viên trung tá Lê Văn Hưng. Ảnh: CAST

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi, động viên 3 chiến sĩ bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: CAST

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, đại tá Trần Văn Hòa đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 4 cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục, ổn định sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, vào chiều 24-2, Công an TP Sóc Trăng và Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với lực lượng chức năng đến làm việc, giải quyết vụ xô xát đánh nhau do mâu thuẫn giữa các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Trong quá trình làm việc, một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối, phá cửa phòng ở, đập phá đồ đạc, đánh cán bộ quản lý và lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trong lúc làm nhiệm vụ, 4 cán bộ, chiến sĩ đã bị đa chấn thương vùng mặt, tai, lưng, tay và chân. Lực lượng đã kịp thời hỗ trợ đưa những nạn nhân này đến bệnh viện điều trị.

Như đã thông tin, vụ 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn đồng loạt đã nhen nhóm từ trưa 24-2. Lúc này, nhóm học viên khoảng 20 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, lực lượng công an mời nhóm người này lên làm việc nhưng họ không chấp hành. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng chục học viên phá cửa phòng, sau đó mang hung khí đến đập phá một số phòng quản lý, cổng cơ sở rồi chạy ra ngoài, tản ra theo những con đường nhỏ, ruộng lúa bỏ trốn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở có 419 học viên, đa số là nam. Đến sáng 26-2, đã có 94 học viên được đưa trở lại. Trong đó, có 8 học viên được gia đình đưa lại cơ sở, 26 học viên đến công an địa phương trình diện; số còn lại là bị bắt. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm, vận động những học viên đang bỏ trốn để đưa trở lại cơ sở cai nghiện.