"Thảm họa thẩm mỹ" thoát cuộc hôn nhân địa ngục, tái hôn bên đại gia vừa giàu vừa tốt

Cách đây gần 2 thập kỷ, Lee Hye Young là cái tên liên tục xuất hiện trên truyền thông. Tuy nhiên cô không chỉ nổi bật với loạt phim hot như Ông Trùm , mà còn là bởi cuộc hôn nhân địa ngục với Lee Sang Min.

Từng bị gắn cho những biệt danh cay nghiệt như "thảm họa thẩm mỹ", nhưng ở tuổi 55, cuộc sống của Lee Hye Young là điều nhiều người ngưỡng mộ. Hành trình từ vai diễn "Quạ đen" huyền thoại trong Ông Trùm đến cuộc hôn nhân địa ngục và cuối cùng là bến đỗ bình yên bên đại gia tỷ phú chính là minh chứng sống động nhất cho sự hồi sinh đầy kiêu hãnh.

Lee Hye Young có cuộc sống hạnh phúc sau tái hôn. Ảnh: Pinterest

Hồ sơ và khởi đầu của một "biểu tượng thời trang" đa tài

Lee Hye Young sinh ngày 22/12/1971 tại Incheon, Hàn Quốc. Trước khi được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trên màn ảnh nhỏ, cô đã là một nghệ sĩ đa năng thực thụ khi hoạt động năng nổ trong cả vai trò ca sĩ, người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Ban đầu cô là thành viên nhóm 1730, sau đó cô lập nhóm Coco.

Vào những năm 1990, Lee Hye Young là một trong những biểu tượng phong cách dẫn đầu xu hướng tại Hàn Quốc. Cô chính là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Kbiz dám chi số tiền khổng lồ lên tới 1,2 tỷ won (21,4 tỷ đồng) để mua bảo hiểm cho đôi chân thon dài của mình – một hành động gây chấn động truyền thông lúc bấy giờ và khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao biết giá trị bản thân. Sự nghiệp âm nhạc của cô cũng để lại dấu ấn đậm nét với nhóm nhạc nữ Coco, mang đến hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng trước khi cô chính thức rẽ hướng sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Lee Hye Young nổi bật với vai trò ca sĩ, diễn viên trong thập niên 1990. Ảnh: Pinterest

Cô từng chi tiền tỷ mua bảo hiểm cho đôi chân. Ảnh: Pinterest

Sự nghiệp rực rỡ và dấu ấn "Quạ đen" trong siêu phẩm Ông trùm

Bước sang lĩnh vực điện ảnh, Lee Hye Young nhanh chóng chứng minh mình không phải là một "bình hoa di động". Năm 1999, cô tham gia bộ phim truyền hình kinh điển Ông trùm (The Boss) với vai diễn mang biệt danh "Quạ đen". Với lối diễn xuất sắc sảo, ánh mắt sắc lẹm và phong thái phong trần, vai diễn này đã giúp cô trở thành cái tên bảo chứng cho các vai phụ "nặng đô" trên màn ảnh.

Tiếp sau đó, cô ghi dấu ấn trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Điệu nhảy cuối cùng , Mùa xuân của Dal Ja hay Nữ hoàng rắc rối . Khán giả yêu mến cô không chỉ vì kỹ năng nhập vai mà còn vì gu thời trang cực kỳ tinh tế, giúp các nhân vật cô thủ vai luôn toát lên khí chất của sự sang trọng và hiện đại. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, một quyết định sai lầm trong tình cảm đã kéo cuộc đời cô vào bóng tối kéo dài suốt nhiều năm.

Vai diễn "Quạ đen" kinh điển của Lee Hye Young

Cuộc hôn nhân địa ngục: Bị lừa gạt tài sản và ép chụp ảnh khỏa thân

Vũng lầy lớn nhất đời Lee Hye Young chính là cuộc hôn nhân chớp nhoáng với nam ca sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng Lee Sang Min vào năm 2004 sau gần 10 năm hẹn hò. Những tưởng đó là cái kết viên mãn, nhưng chỉ 14 tháng sau, cả hai tuyên bố đường ai nấy đi. Sự thật trần trụi sau đó mới khiến công chúng bàng hoàng: Lee Hye Young đã đệ đơn kiện chồng cũ vì tội lừa đảo một số tiền khổng lồ lên tới 2,7 tỷ won (48 tỷ đồng).

Cô cay đắng tiết lộ mình bị chồng cũ biến thành công cụ kiếm tiền. Lee Sang Min đã lấy danh nghĩa của cô để vay nợ, mua xe sang và đầu tư kinh doanh nhưng không hề trả lại. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là việc Lee Sang Min bị cáo buộc ép buộc cô chụp một bộ ảnh khỏa thân dưới danh nghĩa ký hợp đồng quảng cáo để lấy tiền trả nợ. Vết sẹo về tinh thần và danh dự này đã khiến Lee Hye Young suy sụp hoàn toàn, biến cô từ một ngôi sao kiêu hãnh trở thành tâm điểm của những lời mỉa mai và soi mói.

Cuộc hôn nhân địa ngục của Lee Hye Young kéo dài 14 tháng. Ảnh: Pinterest

Sự hồi sinh từ tro tàn: Hạnh phúc vương giả bên người chồng đại gia

Sau khi thoát khỏi "địa ngục trần gian", Lee Hye Young phải đối mặt với một áp lực khác từ dư luận về ngoại hình thay đổi do biến chứng thẩm mỹ. Thay vì gục ngã trước những lời miệt thị "thảm họa", cô chọn cách im lặng để chữa lành và tìm lại chính mình thông qua hội họa.

Lee Hye Young từng phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Ảnh: Pinterest

Chính trong giai đoạn khó khăn nhất, cô đã gặp gỡ Boo Jae Hoon – một doanh nhân tài chính giàu có, đồng sáng lập của một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất châu Á. Chồng của Lee Hye Young là đối tác, đồng thời là 1 trong những người đồng sáng lập công ty MBK Partners. Có thông tin cho rằng công ty này có số vốn lên đến 23 tỷ đô la (529 ngàn tỷ đồng). Vào năm 2017, ông xã Lee Hye Young đã bán 1 công ty giải trí ở Nhật và nhận khoản hoa hồng lên đến 850 triệu đô la (19 ngàn tỷ đồng).

Cả hai kết hôn vào năm 2011 tại Hawaii trong một buổi lễ riêng tư và lãng mạn. Người chồng thứ hai không chỉ mang đến cho cô sự bảo đảm tuyệt đối về tài chính mà còn dành cho cô một tình yêu trân trọng, giúp cô bù đắp những tổn thương quá khứ. Anh hết mực yêu thương cô, không mấy bận tâm tới chuyện Lee Hye Young đã có một đời chồng. Nữ diễn viên còn chia sẻ rằng, cô cùng ông xã có thể thoải mái ngồi xem những chương trình có sự góp mặt của người chồng cũ. Anh luôn ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật, biến căn biệt thự triệu đô tại Hannam-dong thành một không gian trưng bày tranh đầy tính thẩm mỹ cho vợ.

Lee Hye Young tái hôn năm 2011. Ảnh: Pinterest

Người chồng đại gia vô cùng yêu thương, chiều chuộng nữ diễn viên. Ảnh: Pinterest

Ở tuổi 55, Lee Hye Young đã không còn khát khao trở thành nữ minh tinh đình đám, ngược lại tìm thấy sự viên mãn của cuộc sống cùng gia đình nhỏ, bên trong căn biệt thự trị giá 4,6 tỷ won (tương đương 88 tỷ đồng) tại khu UN Village xa hoa lộng lẫy. Cô không còn mặn mà với ánh hào quang showbiz ồn ào mà chọn lọc xuất hiện trong các chương trình thực tế về phong cách sống, nơi cô chia sẻ về tổ ấm hạnh phúc và mối quan hệ mẹ kế - con chồng đầy xúc động. Sự "trả thù" ngọt ngào nhất của cô dành cho những kẻ từng hãm hại mình chính là sự rạng rỡ và thành công vượt bậc ở tuổi xế chiều.

Nữ diễn viên sống cùng gia đình trong biệt thự siêu sang. Ảnh: Pinterest

Cô tập trung vẽ tranh...

... và tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Ảnh: Pinterest