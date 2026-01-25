Thảm hoạ nhạc Tết mới: 2 ngôi sao đình đám một thời bị chê sến súa, nhạc như “hàng tồn kho” từ những năm 2000

Đường đua Vpop dịp Tết Nguyên đán 2026 đang vô cùng sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm được đầu tư bài bản. Tuy nhiên, giữa bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn ấy, màn comeback của những tên tuổi gạo cội như Ưng Hoàng Phúc và Thanh Thảo lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán nhưng theo chiều hướng không mấy tích cực. Thay vì những lời khen ngợi cho sự tái xuất, hai sản phẩm mới nhất của bộ đôi này đang vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều, thậm chí bị netizen gán mác là "lỗi mốt" và lạc lõng giữa dòng chảy Vpop hiện đại.

Đầu tiên là sản phẩm Tết Là Nhà, Nhà Là Tết của Ưng Hoàng Phúc. Dù khai thác chủ đề đoàn viên vốn là một đề tài dễ chạm đến cảm xúc khán giả dịp cuối năm, nhưng cách thể hiện của nam ca sĩ lại khiến người nghe cảm thấy "tụt mood". Số đông khán giả thẳng thắn nhận xét bản phối của ca khúc nghe "ngang phè", trôi tuột, lỗi thời và thiếu hẳn những đoạn hook đắt giá để có thể viral. Đáng nói, việc cách hòa âm phối khí cũ kỹ khiến tổng thể bài hát mang nặng màu sắc của âm nhạc những năm 2000. Chưa dừng lại ở đó, phần nhìn của sản phẩm cũng gây thất vọng lớn khi MV bị đánh giá là thiếu sự đầu tư về bối cảnh, concept quay dựng đơn điệu, nghèo nàn như những video karaoke của thập niên cũ. Dù chất giọng của Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ được phong độ, nhưng tư duy xử lý bài hát thiếu sự mới mẻ đã vô tình biến sản phẩm trở nên sến sẩm và khó cạnh tranh với loạt hit Tết đang làm mưa làm gió hiện nay.

Tết Là Nhà, Nhà Là Tết của Ưng Hoàng Phúc

Không khả quan hơn người đồng nghiệp, Thanh Thảo cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi trình làng bản cover ca khúc Kìa Tết Đang Sang . Vẫn giữ năng lượng biểu diễn sôi động đặc trưng, nhưng sự nhiệt huyết này dường như không cứu vãn nổi một tư duy âm nhạc đã "lệch pha" so với thị hiếu 2026. Ca khúc bị nhận xét là cũ kỹ từ giai điệu, ca từ cho đến bản phối khí. Nhiều netizen soi ra MV có concept cũ kỹ, hiệu ứng hình ảnh lạc hậu, tạo cảm giác như một sản phẩm tồn kho từ nhiều năm trước nay mới được phát hành. Sự sến súa trong cách nhả chữ cộng với beat nhạc đơn điệu khiến Kìa Tết Đang Sang trở nên xa lạ và khó ngấm đối với lứa khán giả trẻ.

Thanh Thảo cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi trình làng bản cover ca khúc Kìa Tết Đang Sang

Sản phẩm âm nhạc được đánh giá "lệch pha" so với thị hiếu 2026 (Ảnh: FBNV)

Phản ứng của công chúng không chỉ dừng lại ở sự chê bai đơn thuần mà còn là những lời góp ý rất thực tế. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở ê-kíp sản xuất và người sáng tác. Cộng đồng mạng thẳng thắn "mách nước" rằng nếu muốn thực sự quay lại đường đua và chinh phục khán giả đại chúng, Ưng Hoàng Phúc và Thanh Thảo nên tìm đến những "hit-maker" mát tay của dòng nhạc Tết hiện tại như Bùi Công Nam hay Hồ Phi Nal. Đây là những cái tên bảo chứng cho các ca khúc vừa viral, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, gần gũi. Việc hợp tác với những nhạc sĩ trẻ, hiểu rõ gu thưởng thức của khán giả ngày nay sẽ là nước đi khôn ngoan hơn là việc cố chấp ra mắt những sản phẩm "cây nhà lá vườn" nhưng lại kém chất lượng.

Phản ứng của công chúng không chỉ dừng lại ở sự chê bai đơn thuần mà còn là những lời góp ý rất thực tế (Ảnh cap màn hình)

Thực tế cho thấy, nhạc Tết không còn là sân chơi để các nghệ sĩ "vui là chính". Đây là cuộc chiến thực sự về tư duy sản xuất và khả năng nắm bắt xu hướng. Trong khi các nghệ sĩ trẻ liên tục thử nghiệm, cùng những ý tưởng kết hợp giữa chất liệu dân gian và các dòng nhạc xu hướng như Pop, R&B, Rap/Hip-hop để tạo ra những giai điệu bắt tai, thì Ưng Hoàng Phúc và Thanh Thảo lại cho thấy sự hụt hơi rõ ràng. Dù không thể phủ nhận tên tuổi của cả hai vẫn nhận được sự chú ý từ một bộ phận khán giả nhất định, nhưng sự ủng hộ đó chủ yếu đến từ giá trị hoài niệm hơn là chất lượng thực tế của sản phẩm. Việc thiếu đi sự nhạy bén với xu hướng đương đại đã khiến hai cái tên gạo cội này tự biến mình thành "người ngoài cuộc" ngay trong chính mùa lễ hội sôi động nhất năm.