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Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ

THU PHONG
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Có lẽ chưa bao giờ khán giả được thấy mỹ nhân này vừa đẹp vừa slay đến vậy.

Mới đây, Weibo của Lý Lan Địch bất ngờ cập nhật những hình ảnh mới và gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Lần xuất hiện này, nữ diễn viên sinh năm 1999 khiến nhiều người bất ngờ khi có màn "refresh giao diện" cực kỳ ấn tượng.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 1.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 2.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 3.

Lý Lan Địch cắt phăng mái tóc dài quen thuộc, xuất hiện với kiểu tóc ngắn cá tính, kết hợp cùng trang phục và phụ kiện sang trọng. Không chỉ thay đổi kiểu tóc, thần thái của cô cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Trong những khung hình mới, Lý Lan Địch mang đến hình ảnh vừa quyến rũ, thời thượng, vừa có chút lạnh lùng và sắc sảo. Nếu trước đây khán giả đã quen với một Lý Lan Địch mang vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thuần thì lần này, cô cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Bộ ảnh nhanh chóng được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại, tạo nên một bữa tiệc thị giác thực sự dành cho người hâm mộ.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 4.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 5.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 6.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 7.

Nhìn lại quá khứ, Lý Lan Địch từng được xem là một trong những nữ thần thanh xuân nổi bật của màn ảnh Trung Quốc. Khi ấy, vai diễn Dư Châu Châu trong Xin Chào, Ngày Xưa Ấy chiếu năm 2017 giúp cô ghi dấu ấn nhờ vẻ ngoài trong trẻo, tự nhiên và tràn đầy cảm giác thanh xuân.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 8.

Dẫu vậy, hành trình nhan sắc của Lý Lan Địch không phải lúc nào cũng nhận được những lời khen ngợi. Khi tham gia Mộng Hồi Đại Thanh, cô từng bị nhiều cư dân mạng gọi là thảm họa cổ trang vì ngoại hình tăng cân, khiến tạo hình lên phim không đạt hiệu quả như mong đợi. Thời điểm đó, nữ diễn viên mất kiểm soát cân nặng do gặp vấn đề về cơ thể.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 9.

Sau giai đoạn gây tranh luận, Lý Lan Địch dần giảm cân, lấy lại vóc dáng và nhan sắc vốn có. Thậm chí theo thời gian, diện mạo của cô còn ngày càng ấn tượng, phong cách cũng trở nên đa dạng hơn.

Song song với sự thay đổi về ngoại hình, sự nghiệp của Lý Lan Địch những năm qua cũng có những bước tiến đáng chú ý. Cô liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Nhất Lộ Triều Dương, Lưu Thủy Điều Điều, Cảm Ơn Em Đã Sưởi Ấm Anh, Lự Kính, Triều Tuyết Lục... và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 10.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 11.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 12.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 13.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 14.

Thảm họa cổ trang bị cả MXH vùi dập giờ đẹp không tin nổi: Visual lột xác 1800 độ chứ không phải 180 độ- Ảnh 15.

Không chỉ trên màn ảnh, mỗi lần tham dự sự kiện, Lý Lan Địch cũng thường khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi ngoại hình nổi bật. Thế nhưng có lẽ hiếm khi khán giả được nhìn thấy một Lý Lan Địch vừa đẹp, vừa "slay" khủng khiếp như trong bộ ảnh lần này.

Từ mái tóc ngắn đầy mới mẻ, phong cách quyến rũ, sang trọng cho tới thần thái "chất phát ngất", Lý Lan Địch thực sự đã mang đến một màn lột xác khiến người xem khó có thể rời mắt.

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