Theo thăm dò dư luận, nữ chính trị gia kỳ cựu Marine Le Pen đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm tới.

Nữ chính trị gia kỳ cựu người Pháp Marine Le Pen.

Bà Le Pen, nhân vật lãnh đạo lâu năm của đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cánh hữu, đã lọt vào vòng 2 tranh cử Tổng thống năm 2017 và 2022. Bà hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.

Việc bà tranh cử năm 2027 đã bị đặt dấu hỏi vào năm ngoái sau khi bà bị kết tội sử dụng quỹ của EU dành cho trợ lý nghị sĩ để trả lương cho nhân viên đảng tại Pháp.

Bà Le Pen bị kết án 4 năm tù, phạt tiền và cấm giữ chức vụ công trong 5 năm.

Hôm 7/7, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án nhưng giảm nhẹ hình phạt cấm tranh cử, mở đường cho nữ chính trị gia kỳ cựu này tranh cử vào năm 2027.

Bà Le Pen phủ nhận mọi hành vi sai trái.

“Tôi vô tội”, bà nói với TF1 sau phán quyết, khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống và chỉ định người phụ tá thân cận nhất của mình, Jordan Bardella làm Thủ tướng mà bà ưu tiên lựa chọn.

Hai cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm 8/7 - do Ifop thực hiện cho LCI và Le Figaro và Toluna Harris Interactive thực hiện cho M6 và RTL - cho thấy bà Le Pen dẫn đầu vòng đầu tiên và có khả năng thắng trong vòng hai.

Ifop cho biết, tỷ lệ ủng hộ vòng đầu tiên của bà Le Pen là 36%, không có đối thủ nào vượt quá 19%. Harris Interactive chấm cho bà 35%.

Trong vòng bỏ phiếu thứ hai với cựu Thủ tướng Edouard Philippe, Harris Interactive dự đoán bà Le Pen đạt 49%, trong khi Ifop dự báo bà sẽ thắng với 54%.

Đối đầu với Gabriel Attal, một cựu Thủ tướng khác và là ứng cử viên tiềm năng của đảng Phục Hưng trung dung của Tổng thống Macron, cả hai cuộc thăm dò đều cho thấy bà Le Pen đạt 55%.

Chúng cũng cho thấy bà đánh bại lãnh đạo đảng Pháp Bất khuất cánh tả Jean-Luc Melenchon với cách biệt lớn.

Các cuộc thăm dò cho thấy, bà Le Pen phần lớn đã bắt kịp ông Bardella, người mà bà từng coi là ứng cử viên Tổng thống dự phòng của đảng RN sau khi bà bị kết án.

Ông Bardella đã ủng hộ quyết định tranh cử của bà Le Pen, chấm dứt những đồn đoán về khả năng ông ra tranh cử.

Kết quả thăm dò dư luận được công bố trong bối cảnh nước Pháp vẫn đang chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, với một quốc hội chia rẽ, các chính phủ liên tiếp sụp đổ và sự mất lòng tin ngày càng tăng của công chúng.

Tổng thống Macron đã thất bại trong việc giành được đa số ổn định trong nhiều năm, khiến đất nước bị chia rẽ thành 3 khối đối lập, trong khi phải vật lộn với thâm hụt ngân sách ngày càng lớn và nợ công vượt quá 117% GDP.

Các tranh chấp về ngân sách đã dẫn đến nhiều cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và sự từ chức của một số Thủ tướng, trong khi tình trạng bế tắc đã khiến các cơ quan xếp hạng tín nhiệm lớn hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Pháp.