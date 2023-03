Thảm đỏ Oscar 2023: Phạm Băng Băng lộng lẫy như bà hoàng, 2 ngôi sao gốc Việt hội ngộ

Tối ngày 12/3 (tức sáng sớm ngày 13/3 ở Việt Nam), thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2023 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Những tên tuổi hot nhất của năm nay có thể kể đến như dàn sao Everything Everywhere All at Once, Phạm Băng Băng , Angela Bassett, Cara Delevingne,... đã khiến công chúng choáng ngợp với bộ cánh được cách điệu.



Xuất hiện tại thảm đỏ Oscars 2023, Phạm Băng Băng thu hút mọi ánh nhìn với bộ trang phục lộng lẫy là sự kết hợp của chiếc váy bạc lấp lánh pha xanh lá. Trước đó, nữ diễn viên Trung Quốc 41 tuổi đã có những chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn vì ồn ào trốn thuế, cùng những dự định trong tương lai.

Phạm Băng Băng "chiếm trọn spotlight" tại thảm đỏ Oscars 2023.

Dàn sao Everything Everywhere All at Once nhận được sự quan tâm từ khán giả khi năm nay bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại Giải Oscar với 11 đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Dương Tử Quỳnh), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Quan Kế Huy) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Jamie Lee Curtis và Stephanie Hsu).



Nếu được gọi tên, Dương Tử Quỳnh có khả năng lập kỷ lục là phụ nữ châu Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar.

Quan Kế Huy - nam diễn viên gốc Việt lịch lãm trên thảm đỏ Oscars 2023. Ngôi sao Everything Everywhere All at Once là một trong những ứng cử viên sáng giá của đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải năm nay.

Stephanie Hsu gây ấn tượng mạnh với cả "cây hồng".

Ngôi sao "Everything Everywhere All at Once" Jamie Lee Curtis.

Halle Bailey có khoảnh khắc công chúa tại Lễ trao giải Oscar 2023!

Ứng cử viên "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" Angela Bassett lung linh trên thảm đỏ Lễ trao giải Oscar 2023.

Hong Chau - ngôi sao gốc Việt nhận được phản hồi tích cực qua vai Liz trong "The Whale" đóng cùng Brendan Fraser.

Ảnh: JustJared, Variety