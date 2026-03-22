Thảm cảnh “vua bán xe” showbiz bị hàng xóm phóng hỏa thiêu rụi phòng thu, nợ nần chồng chất

Dương Nam |

Tình cảnh của nam ca sĩ đình đám này khiến công chúng không khỏi xót xa.

Nam ca sĩ Kim Min Woo từng nổi đình nổi đám 1 thời tại Hàn Quốc nhờ loạt bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Ngay với ca khúc chủ đề nằm trong album ra mắt, nam nghệ sĩ đã giữ vị trí số 1 trong 5 tuần liên tiếp trên chương trình âm nhạc của đài KBS. Liền sau đó, ca khúc thứ 2 được Kim Min Woo chọn quảng bá cũng tạo nên cơn sốt tương tự khi liên tiếp giành thêm cúp vàng trên show âm nhạc.

Anh đã lập nên kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khi là nghệ sĩ solo đầu tiên ở thời điểm đó có tận 2 bài hát trong cùng 1 album được đứng nhất nhiều tuần liên tiếp trên các show âm nhạc. Cuối năm đó, anh còn quét sạch giải thưởng tân binh tại hàng loạt lễ trao giải âm nhạc của các đài truyền hình lớn cũng như Golden Disc Award.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nam ngôi sao họ Kim phải tạm dừng hoạt động để đi nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, Kim Min Woo đã nỗ lực không ngừng để trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, anh phải đối mặt nhiều khó khăn và thách thức do thị hiếu của khán giả bỗng thay đổi nhanh chóng.

Sau thất bại liên tiếp về mặt thương mại ở album 3 và 4, nam ca sĩ tiếp tục đón nhận bi kịch bất ngờ. 1 ngày nọ, hàng xóm đã phóng hỏa thiêu rụi hoàn toàn phòng thu cá nhân của Kim Min Woo. Ở tuổi 27 trẻ trung và đầy nhiệt huyết, nam ngôi sao bỗng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả. Để mưu sinh, anh đã phải tạm dừng niềm đam mê ca hát để trở thành nhân viên bán xe hơi nhập khẩu.

Kim Min Woo lâm cảnh nợ nần, gặp nguy khốn trùng trùng sau khi bị hàng xóm thiêu rụi phòng thu cá nhân. Ảnh: Naver

Anh lập nên nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu" ở làng nhạc Hàn trước khi lâm cảnh bi đát. Ảnh: Nate

Kim Min Woo bắt đầu lại từ con số không ở độ tuổi U30. Nhưng bằng sự kiên trì không biết mệt mỏi và tinh thần cầu thị ham học hỏi, nam ca sĩ đã nhanh chóng tạo dựng được thành công trong lĩnh vực mới. Có thời điểm, Kim Min Woo còn lập kỷ lục cán mốc bán được 1.000 chiếc xe ô tô trong thời gian ngắn. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, anh đã trở thành chuyên gia bán hàng được ngành công nghiệp ô tô đánh giá cao.

Cuối năm 2025 vừa qua, nam ca sĩ họ Kim đã nhận được giải thưởng cống hiến sau 20 năm làm việc tại công ty, trở thành biểu tượng của sự cần cù và bền bỉ. Từ đây, truyền thông Hàn dành tặng cho Kim Min Woo danh hiệu “ông vua bán xe ở Kbiz” nhằm tôn vinh những thành quả lao động của nam nghệ sĩ.

Kim Min Woo vượt khó thành công, trở thành “vua bán xe ở Kbiz”. Ảnh: Naver

