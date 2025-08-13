Thảm cảnh Hoa hậu Philippines bị bắn chết khi mở cửa nhận hoa, ra đi khi mới 23 tuổi

Còn nhớ vào năm 2017, dư luận rúng động khi Hoa hậu Bulacan, Philippines - Mary Christine Balagtas bị sát hại bi thảm. Vụ việc xảy ra vào 9h sáng ngày 5/4/2017. 2 người đàn ông đã mang hoa tươi và chocolate đến nhà riêng của Mary Christine Balagtas, cách thủ đô Manila 40km để tặng cho cô. Khi nàng hậu mở cửa và nhận quà thì bất ngờ 1 người đàn ông đã rút súng bắn vào đầu cô.

Nàng hậu nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng qua đời trên đường vì vết thương quá nặng. Cô hưởng dương 23 tuổi, ra đi khi còn chưa tốt nghiệp đại học Regina Carmeli College thuộc tỉnh Bulacan. Người thân, bạn bè và khán giả không khỏi tiếc thương cô gái trẻ xinh đẹp, đầy triển vọng và có tương lai tươi sáng phía trước

Mary Christine Balagtas tại cuộc thi sắc đẹp năm 2009

Cô qua đời khi mới 23 tuổi

Ngay sau khi gây án, 2 kẻ thủ ác bỏ trốn bằng xe máy. Hàng xóm xác nhận chúng đã xuất hiện trong khu vực từ vài ngày trước. Cảnh sát nhận định 2 kẻ này sát thủ chuyên nghiệp và thuê súng để thực hiện vụ tấn công. Vụ án được cho là trả thù sau mâu thuẫn tình cảm cá nhân.

Mary Christine Balagtas (có biệt danh là Tin) sinh năm 1993. Khi mới 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Lakambini Bulacan ngay trên quê hương mình và giành ngôi vị cao nhất. Năm 2010, ban tổ chức sáp nhập Lakambini Bulacan cùng 1 cuộc thi khác để tạo nên cuộc thi mới mang tên Binibining Bulacan. Mary Christine Balagtas cũng tham gia và 1 lần nữa được xướng tên cho danh hiệu Hoa hậu.

Ở thời điểm đó, vụ việc đã làm rúng động dư luận khi những kẻ thủ ác ra tay quá tàn độc. Cuộc đời nàng hậu cũng phải khép lại ở tuổi 23 đầy đáng tiếc. Rất đông khán giả đã gửi lời cầu nguyện, chia buồn đến gia đình Mary Christine Balagtas, đồng thời kêu gọi đòi lại công lý cho mỹ nhân này.

Vụ án được cho là trả thù sau mâu thuẫn tình cảm cá nhân

Đây không phải lần đầu tiên những nàng hậu Philippines bị sát hại thảm khốc. Năm 2014, Hoa hậu Trái đất - Lửa Philippines 2006 Francis Dianne Cervantes cũng bị ám sát bằng súng khi đang đi xe máy trong một thị trấn. Cô may mắn sống sót nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ việc.

Francis Dianne Cervantes (váy vàng) từng bị ám sát hụt

Mới đây nhất, Hoa hậu 35 tuổi người Philippines Acquene Arradaza cũng bị bắt cóc, sát hại dã man. Vào ngày 31/7/2025, cô bị 3 người đàn ông có vũ trang bắt cóc ở cửa hàng tạp hóa. Đến ngày 4/8, thi thể nàng hậu xấu số được phát hiện trôi dạt ngoài khơi bờ biển làng Barangay 99 Diit, Thành phố Ormoc. Acquene Arradaza được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt miệng và mắt, tay chân bị trói chặt, vùng cổ bị chốt bằng khóa xe đạp. Hung thủ còn trói cô vào 2 bao tải đá, với mục đích phi tang xác dưới đáy biển. Hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra vụ việc rúng động này.