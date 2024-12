Thảm cảnh bán tháo nhà riêng hơn 100 tỷ đồng của "ảnh đế" Yoo Ah In giữa lúc đi tù vì ma túy

BizHankook đưa tin Yoo Ah In đã bán căn nhà 3 tầng từ ngày 20/11 với giá 6,3 tỷ won (113 tỷ đồng). Cách đây 3 năm, nam diễn viên chào bán nhà với giá 8 tỷ won (144 tỷ đồng). Như vậy để bán nhà đi nhanh chóng, "ảnh đế" xứ Hàn đã phải hạ giá đến 1,7 tỷ won (31 tỷ đồng).

Căn nhà độc lập này có 3 tầng, có tổng diện tích lên đến 418,26 mét vuông. Vào năm 2016, Yoo Ah In đã mua căn nhà dưới danh nghĩa công ty riêng UAA Company Ltd. với giá 5,8 tỷ won (104 tỷ đồng). Đến năm 2020, căn nhà này trở thành chủ đề hot khi cùng chủ nhân xuất hiện trong chương trình I Live Alone. Nhưng sau đó, Yoo Ah In đã chuyển đến sống ở khu Hannam.

Yoo Ah In bán vội nhà, phải giảm 31 tỷ đồng so với mức giá ban đầu

Theo BizHankook, căn nhà này là 1 công trình vi phạm xây dựng. Yoo Ah In đã mở rộng trái phép 10,8 mét vuông tầng trệt bằng cách lắp đặt thêm cửa sổ. Thanh tra đã phát hiện vi phạm từ tháng 8/2017 nhưng đến nay "ảnh đế" vẫn chưa khôi phục lại nguyên trạng. Chủ sở hữu mới của căn nhà sẽ chịu trách nhiệm trả tiền phạt hoặc khôi phục công trình trở lại trạng thái ban đầu.

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 1/3023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa.

Đến ngày 3/9 vừa qua, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam, phạt tiền 2 triệu won (37 triệu đồng) và bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Ngoài ra, Yoo Ah In buộc phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (28,5 triệu đồng). Nhưng tài tử liên tục kháng cáo, thậm chí còn lấy cái chết của người cha ra để bao biện khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Yoo Ah In liên tục kháng cáo, cho rằng mức án 1 năm tù giam là quá nặng

Nguồn: BizHankook