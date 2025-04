'Thảm bay' Rolls-Royce Ghost Series II siêu đẹp, giá gần 300 cây vàng

Xứng danh là mẫu xe siêu sang của giới thượng lưu, Rolls-Royce Ghost Series II có mức giá từ hơn 34,9 tỷ đồng, tương đương gần 300 cây vàng với mức giá kỷ lục 118 triệu đồng/lượng ngày 17/4.

Ngoại thất Ghost Series II.

Rolls-Royce Motor Cars TP.HCM chính thức giới thiệu Ghost Series II tới thị trường Việt Nam. Mẫu xe siêu sang ghi điểm với phong cách thiết kế nguyên khối đặc trưng của thương hiệu Rolls-Royce. Phần đầu xe được thiết kế để trở thành sân khấu cho bộ lưới tản nhiệt Pantheon có tính năng phát sáng – một chi tiết biểu tượng trong thiết kế.

Sự hiện đại được thể hiện qua dải đèn pha và đèn ban ngày được tinh chỉnh nhằm nhấn mạnh chiều rộng 2148 mm ấn tượng của chiếc xe. Các chi tiết mạ crôm mới trên phần đầu xe tạo cảm giác như một bệ đỡ sang trọng cho biểu tượng Spirit of Ecstasy.

Nhìn từ phía sau, Ghost Series II sở hữu cấu hình đèn hậu mới, bao gồm hai dải đèn LED dọc bố trí hài hòa hơn với các bề mặt xung quanh. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ Spectre bên cạnh các chi tiết mạ crôm cong mềm mại cùng biểu tượng chữ "R" đôi được khắc tinh tế.

Đối với Ghost Series II, các nhà thiết kế đã tạo ra một loạt các phối màu ngoại thất mới, bổ sung vào bảng màu hiện có của thương hiệu với hơn 44.000 sắc thái khác nhau.

Chủ xe có thể lựa chọn hai thiết kế khác nhau cho phần mâm xe 9 chấu mới. Cùng sở hữu kích thước 22-inch, mâm xe kiểu đầu tiên sẽ được đánh bóng toàn phần và kiểu thứ hai sẽ chỉ đánh bóng một phần.

Bên cạnh màn hình thông tin trung tâm là ngăn chứa đồng hồ và bức tượng Spirit of Ecstasy mới. Với tấm kính được thiết kế độc đáo, hành khách có thể thấy cả chiếc đồng hồ kim và bức tượng nhỏ Spirit of Ecstasy được chiếu sáng. Bức tượng Spirit of Ecstasy khi xe vừa khởi động sẽ được chiếu sáng từ bên dưới, gợi nhớ đến ánh đèn sân khấu, sau đó dần chuyển sang màu ánh sáng dịu.

Bên trong Ghost Series II.

Tiếp nối phong cách nghệ thuật đương đại chính là tấm bảng phát sáng Illuminated Fascia, trải dài toàn bộ chiều rộng phía trước vị trí hành khách. Với Ghost Series II, thiết kế của tấm bảng Fascia lấy cảm hứng từ các vì sao, nắm bắt chuyển động của bầu trời đêm gợi nhớ đến những bức hình thiên văn tua nhanh.

Ghost Series II tiếp tục sử dụng Duality Twill cho các chi tiết nội thất, một chất vật liệu mới vừa được thương hiệu giới thiệu gần đây ứng dụng công nghệ để sản xuất vải từ cây tre. Một bộ nội thất Duality Twill đầy đủ có thể kết hợp tới 2,2 triệu mũi khâu, 11 dặm chỉ và hơn 20 giờ thực hiện.

Màn hình thông tin trung tâm tích hợp hệ điều hành hiện đại, có ứng dụng thiết kế riêng cho khách hàng của Rolls-Royce.

Thông qua ứng dụng, chủ nhân có thể gửi trực tiếp điểm đến từ điện thoại vào chiếc xe của họ, xem vị trí của chiếc xe và quản lý khóa xe từ xa.

Hệ thống âm thanh 18 loa cao cấp của thương hiệu nay được tích hợp thêm bộ khuếch đại 1400 watt. Những chi tiết nhôm bên trên khu vực điều khiển được sắp xếp khoa học để hoạt động như các hộp cộng hưởng tần số thấp, khiến cả khu vực bên dưới chiếc xe hoạt động một chiếc loa lớn.

Hướng nhìn từ hàng ghế sau trên Ghost Series II.

Tại trung tâm của Ghost Series II là khối động cơ đốt trong V12 tăng áp kép, dung tích 6,75L, khi hoạt động gần như không phát ra bất kỳ tiếng ồn nào và hộp số truyền động tám cấp.

Chiếc xe sử dụng công nghệ đánh lái bốn bánh và hệ dẫn động bốn bánh. Mô-men xoắn tối đa 1.600 vòng/phút – chỉ hơn 600 vòng/phút so với tốc độ vòng tua máy thông thường nhằm mang đến cảm giác lướt đi êm ái đặc trưng của Rolls-Royce.

Hệ thống treo Planar của Ghost Series II được tích hợp bộ giảm chấn Upper Wishbone phía trên cụm lò xo trước. Hệ thống này hoạt động cùng với các bộ giảm xóc điều khiển điện tử, biến thiên liên tục, kết hợp với các thanh chống dung tích lớn mang đến trải nghiệm lái ổn định hơn, đúng với triết lý “như trên thảm bay” (magic carpet ride) của thương hiệu. Trục sau với thiết kế năm liên kết sử dụng công nghệ treo khí tự cân bằng và có dung tích lớn tương tự các thanh chống.

Ghost Series II còn được gia tăng trải nghiệm lái nhờ vào hệ thống dùng vệ tinh hỗ trợ, sử dụng dữ liệu GPS, tự động chọn bánh răng tối ưu nhất cho từng thao tác đánh lái.

Phiên bản Ghost Extended Series II sở hữu không gian rộng hơn 170 mm ở khoang sau song vẫn giữ được những nét thanh lịch vốn có của dòng Ghost.

Chủ xe có thể lựa chọn loại ghế Serenity cho chiếc Ghost Extended Series II, lấy cảm hứng từ những chiếc ghế trong buồng lái của các phi cơ. Tương tự Ghost Series II, tủ làm mát cũng có thể trang bị để bảo quản champagne.

Giá khởi điểm tại đại lý chính hãng Rolls-Royce Motor Cars HCMC của Ghost Series II: