Thảm bại 0-4, vì sao đội bóng châu Á vẫn rộng cửa tái lập kỳ tích World Cup trên đất Mỹ?

32 năm trước, đội bóng này lần đầu dự World Cup và gây sốc khi vượt qua vòng bảng. Và giờ, họ đang có cơ hội tái lập thành tích này, dù điều đó không dễ dàng.

CƠ HỘI NÀO ĐỂ Ả RẬP XÊ ÚT ĐI TIẾP?

Sau loạt trận diễn ra vào đêm qua và sáng nay (22/6, giờ Việt Nam), cục diện bảng H trở nên khá gay cấn. Trận hòa 2-2 khiến cả Uruguay và Cabo Verde đều có 2 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Tây Ban Nha thắng đập Ả Rập Xê Út 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng.

Mặc dù thua đậm, tuy nhiên cơ hội để đại diện châu Á đi tiếp vẫn còn. Ở lượt cuối, tuyển Ả Rập Xê Út (hạng 61 thế giới) sẽ gặp Cabo Verde (hạng 67 thế giới). Đây là trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra cân bằng, khi thực lực hai đội khá ngang nhau. Đồng thời, sự quyết liệt chắc chắn sẽ được đẩy lên bởi đội nào thắng sẽ có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp.

Với những gì đã thể hiện, tuyển Uruguay sẽ không dễ thực hiện được mục tiêu đánh bại tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, việc giành được một trận hòa cũng là điều khó khăn với đại diện Nam Mỹ.

Điều này khiến Ả Rập Xê Út và Cabo Verde nếu thắng trận sẽ sáng cửa vượt qua vòng bảng. Với Ả Rập Xê Út, kể cả nếu xếp thứ 3 nhưng việc có 4 điểm trong tay cũng giúp họ có thêm cơ hội để vào vòng loại trực tiếp.

Cục diện bảng H sau 2 lượt trận. Cả 4 đội hiện đều có cơ hội đi tiếp.

KỲ TÍCH 32 NĂM TRƯỚC TRÊN ĐẤT MỸ

Cách đây đúng 32 năm, tuyển Ả Rập Xê Út có lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Đó là thời điểm châu Á vẫn chỉ có 2 suất, bởi vậy việc tới được vòng chung kết là điều không dễ dàng.

Lá thăm may rủi đưa Ả Rập Xê Út vào bảng F cùng với Hà Lan, Bỉ và Morocco. So với cả 3 đội bóng trong bảng, đại diện của châu Á đều bị đánh giá thấp hơn. Thế nhưng ngay ở trận đấu đầu tiên tại World Cup, Ả Rập Xê Út đã gây ngạc nhiên khi sớm vươn lên dẫn trước Hà Lan 1-0 với pha bay người đánh đầu đẹp mắt của Fuad Anwar ở phút 18.

Cơn lốc màu da cam có được bàn gỡ ở đầu hiệp 2 nhưng sau đó tiếp tục gặp phải rất nhiều khó khăn. Phải nhờ đến sai lầm của thủ môn Al-Deayea ở phút 86, Hà Lan mới thể giành được chiến thắng 2-1 đầy vất vả.

“Mọi người đều ấn tượng về những gì đội tuyển Ả Rập Xê Út thể hiện trong trận ra mắt. So với đối thủ, chúng tôi không phải đội bóng có những cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm. Nhưng rồi sau đó toàn đội đã khiến tất cả mọi người, kể cả các cổ động viên Ả Rập Xê Út, cảm thấy sửng sốt”, tiền vệ Fuad Anwar chia sẻ.

Đội hình tuyển Ả Rập Xê Út tại World Cup 1994.

Thua trận mở màn, tuy nhiên màn trình diễn của Ả Rập Xê Út khiến cổ động viên của họ có lý do để hi vọng. Thắng lợi 2-1 trước Maroc ở lượt trận thứ hai mở ra cơ hội lớn với đội bóng Tây Á. Ở trận đấu cùng giờ, Bỉ đã vượt qua Hà Lan với tỉ số 1-0.

Trước lượt cuối, Bỉ tạm đứng nhất bảng F với 6 điểm, trong khi Hà Lan và Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm, chia nhau vị trí thứ hai.

Bước vào trận đấu với Bỉ, Ả Rập Xê Út gây bất ngờ với bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 5. Saeed Al-Owairan đã tạo nên một trong những đẹp nhất giải đấu khi có pha solo từ sân nhà, đi bóng vượt qua sự truy cản của một loạt cầu thủ Bỉ, xộc thẳng vào vòng cấm đối phương rồi dứt điểm găm bóng thẳng vào góc cao khung thành.

Pha ghi bàn của Saeed Al-Owairan sau này cũng được xếp thứ 6 trong danh sách các bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup. Bàn thua khiến đội tuyển Bỉ choáng váng. Họ giành quyền được quyền kiểm soát thế trận nhưng tạo ra được rất ít cơ hội. Thậm chí nếu tận dụng tốt hơn những tình huống phản công, đại diện châu Á hoàn toàn có thể nới rộng cách biệt.

Tuy vậy, chiến thắng 1-0 cũng để Ả Rập Xê Út giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng F, kết quả khiến người hâm mộ bóng đá thế giới phải ngỡ ngàng.

Saeed Al-Owairan tạo nên pha solo ghi bàn đáng nhớ trong lịch sử World Cup.

Mặc dù sau đó, Ả Rập Xê Út phải dừng bước ở vòng 1/8 khi để thua Thụy Điển 1-3, tuy nhiên màn trình diễn của đội bóng này trên đất Mỹ năm đó đã khiến tất cả phải nể phục. Kể từ sau chiến tích của tuyển Triều Tiên năm 1966, đây chính là đội bóng châu Á đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng World Cup. Trước đó, những Hàn Quốc, UAE, Kuwait, Iraq… đều không giành được kết quả tốt và rời giải với vị trí bét bảng.

“Ả Rập Xê Út đã có sự chuẩn bị tốt và thu về kết quả xứng đáng. Chúng tôi vượt qua vòng loại khu vực châu Á dù phải đối đầu với những đối thủ khó nhằn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq và Triều Tiên.

Đáng ra đội có thể làm tốt hơn ở vòng 1/8, bởi chúng tôi cảm thấy trận gặp Thụy Điển không khó khăn hơn các trận vòng bảng là bao. Tuy vậy, đây vẫn có thể coi là một giải đấu thành công với Ả Rập Xê Út”, tiền vệ Fuad Anwar nói trong cuộc phỏng vấn với FIFA.

Trở về quê nhà, các cầu thủ Ả Rập Xê Út được chào đón như những người hùng. Saeed Al-Owairan chính là cái tên nhận được phần thưởng lớn nhất khi anh có riêng cho mình một chiếc xe hơi đắt tiền. Cũng trong năm đó, tiền vệ này còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

World Cup 1994 đến giờ vẫn là giải đấu thành công nhất của tuyển Ả Rập Xê Út.

Còn với Ả Rập Xê Út, giải đấu trên đất Mỹ cũng là kỳ World Cup thành công nhất của đội bóng này. Liên tiếp 3 kỳ World Cup sau đó, The Green Falcons đều giành vé dự vòng chung kết nhưng không có được trận thắng nào (hòa 2, thua 7).

Phải mãi tới năm 2018, Ả Rập Xê Út mới có được thắng lợi tiếp theo sau khi đánh bại đội tuyển Ai Cập với tỉ số 2-1. Dù vậy, kết quả này cũng không đủ để giúp họ vượt qua vòng bảng.

Đến World Cup 2022, đội bóng này thắng Argentina 2-1 ở trận ra quân nhưng rồi lại thua Ba Lan và Mexico, nên tiếp tục dừng bước ở vòng bảng.