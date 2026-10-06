Thảm án tại Đồng Nai: Tòa nhận định gì về bị cáo khi tuyên tử hình?

Bị cáo thực hiện hành vi không phải trong trạng thái bộc phát, tức thời. Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, sau khi được can ngăn vẫn tiếp tục quay lại xâm nhập nhà người khác một cách trái phép và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình.

Ngày 6/10, TAND TP. Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án sát hại cả gia đình 4 người khiến 3 người chết, 1 người bị thương tại xã Bình Minh, TP. Đồng Nai.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên xét xử.

Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhận định: Tất cả mọi người đều phẫn nộ trước hành vi tàn ác, man rợ của bị cáo.

"Chúng ta không thể nào hình dung, nghĩ đến được một người khỏe mạnh bình thường, vô cớ đột nhập vào nhà đêm khuya rồi nhẫn tâm tấn công một gia đình không quen biết lần lượt chồng, vợ và 2 con. Đặc biệt, các cháu còn rất nhỏ nhưng bị cáo Đức Anh tác động một cách dã man đối với các cháu" - đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh với mức án tử hình.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định: Tội ác trên cần được loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án 6 - 7 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; mức án Tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh là Tử hình

Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, tuyên buộc bị cáo Nguyễn Đức Anh bồi thường chi phí tổn thất cho đại diện hợp pháp của các bị hại theo quy định của pháp luật.

Được HĐXX cho phép nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đức Anh trả lời: "bị cáo không có gì để nói".

Tại phần xét hỏi, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo cho biết, sau khi gây án có ý định "sẽ ra đầu thú".

Hội đồng xét xử: "Hoàn toàn mất nhân tính"

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe con người; xâm phạm quản lý nhà nước đối với vũ khí quân dụng.

Bị cáo thực hiện hành vi không phải trong trạng thái bộc phát, tức thời. Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, sau khi được can ngăn vẫn tiếp tục quay lại xâm nhập nhà người khác một cách trái phép và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình.

Hậu quả của vụ án là 3 người chết, trong đó có hai trẻ em. Một người bị tổn thương cơ thể 76% tại thời điểm giám định và còn tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Gây tổn thất rất lớn cho gia đình bị hại, gây hoang mang, bàng hoàng tột độ trong quần chúng Nhân dân.

"Hành vi của bị cáo hoàn toàn mất nhân tính, không có khả năng để giáo dục, cải tạo. Vì vậy cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất, loại vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung" - HĐXX nhận định.

Sau khi nghị án, HĐXX, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án Tử hình về tội "Giết người", mức án 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Đức Anh phải chấp hành là "Tử hình".

Ngoài ra bị cáo Nguyễn Đức Anh còn bị tuyên buộc phải bồi thường về dân sự hơn 1.132 tỷ đồng cho gia đình bị hại.

Nguyễn Đức Anh được dẫn giải ra khỏi phiên tòa