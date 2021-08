Thai phụ mắc Covid-19 chuyển dạ trên đường về quê, được CSGT giúp đỡ sinh con an toàn

Ngày 12/8, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, cho biết ekip y bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp cùng Bệnh viện Lao – Phổi tỉnh Quảng Ngãi (bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 2) phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Lợi (26 tuổi, ngụ Nghệ An).

Bác sĩ Tuyến cho hay sản phụ Lợi được xác định mắc Covid-19 nên điều kiện phẫu thuật rất nghiêm ngặt. Trước đó, sản phụ được đưa đến bệnh viện khi bị đau bụng, có dấu hiệu sinh con.

"Sản phụ này đi đường xa sức khỏe yếu, đẻ khó nên nhóm y, bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai.

Ca phẫu thuật thành công, bé trai nặng 2,8 kg chào đời. Đây là sản phụ đầu tiên được mổ lấy thai ở cơ sở y tế bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 2", bác sĩ Tuyến cho biết.

Trước đó vào trưa cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A phát hiện 1 chiếc xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng không có người. Tiến hành kiểm tra, các chiến sĩ CSGT phát hiện cách đó không xa một sản phụ đang có dấu hiệu chuyển dạ. Chồng và con trai sản phụ đang lo lắng chưa có phương án xử lý.

Lực lượng CSGT hỗ trợ sản phụ Lợi đến bệnh viện

Tổ công tác lập tức cử 2 chiến sĩ đưa sản phụ lên xe đặc chủng và đưa đến bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm. Các bác sĩ đã tiến hành chăm sóc sức khoẻ cho sản phụ và đang cách ly chờ sinh. Kết quả test nhanh cho thấy cả gia đình sản phụ trên dương tính với Covid-19. Sản phụ sau đó được chuyển đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 2.

Được biết, sản phụ là Nguyễn Thị Lợi (26 tuổi), chồng là Trương Vũ Linh (28 tuổi, cùng quê Nghệ An). Hai vợ chồng và con trai 4 tuổi đang trên đường đi từ Bình Dương về Nghệ An đến đoạn đường trên thì vợ chuyển dạ, rất may mắn được lực lượng CSGT kịp thời đưa vào viện cấp cứu.

Phòng CSGT Quảng Ngãi đã tổ chức cho hai cán bộ CSGT giúp đỡ vợ chồng sản phụ Lợi cách ly tập trung theo quy định và khử khuẩn xe ô tô.