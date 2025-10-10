Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử

Những ngày qua, Thái Nguyên đang oằn mình trước trận mưa lũ lịch sử chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Nước lũ dâng cao cuốn trôi nhiều tài sản, khiến hàng trăm ngôi nhà, tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu trong biển nước. Cảnh tượng tan hoang sau mưa khiến người dân không khỏi bàng hoàng, còn chính quyền và lực lượng chức năng đang căng mình triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Hình ảnh bộ ấm và tách trà trước đó

Ngày 10/10, sau khi nước lũ rút, người dân và lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, đường xá để khôi phục lại nhịp sống và sinh hoạt.

Trong chiều cùng ngày, trên fanpage Thái Nguyên News có tích xanh đã đăng tải bài viết kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm lại 3 tách trà bị thất lạc sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tuy nhiên, sau trận ngập lịch sử, 3 tách trà đã "lạc trôi" chỉ còn chiếc ấm ở lại

Hình ảnh 3 tách trà trong xưởng chế tác trước đó

"Vừa qua trong cơn bão số 11 (MATMO), Thủy Tinh có mượn 3 tách trà họa tiết bông sen uống chè Thái. Hiện tại vẫn đang thất lạc, có bạn nào thấy ở đâu xin báo lại để đơn vị lắp đặt vào vị trí cũ.

Liên hệ: 0976 180 184 xin cám ơn đã xem tin!", fanpage Thái Nguyên News chia sẻ.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người dở khóc dở cười.

Hình ảnh tách trà lạc trôi giữa biển nước mênh mông được người dân chia sẻ

Bên cạnh đó, một số người dân sinh sống tại Thái Nguyên cũng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 trong 3 tách trà trôi bồng bềnh trên dòng nước ngập trước đó. Thậm chí, có người đàn ông còn vô tư biến tách trà thành chiếc thuyền bất đắc dĩ để di chuyển trên các tuyến phố ngập sâu.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại hàng nghìn bình luận với đủ cung bậc cảm xúc. Nhiều người bật cười trước sự hài hước, sáng tạo của admin fanpage giữa thời điểm mưa lũ căng thẳng, xem đây là “một chút niềm vui giữa biển nước”.

Thậm chí tách trà còn được trưng dụng làm thuyền để di chuyển

Một tài khoản bình luận: “Giữa lũ mà vẫn kịp pha trò, đúng là dân Thái Nguyên có tinh thần lạc quan không ai bằng!”.

Người khác lại hài hước đáp: “Tách trà trôi đâu đó chắc đang chờ ấm nước mới để pha trà tiếp thôi!”.

Bên cạnh những bình luận vui, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với người dân Thái Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, gửi lời động viên mong bà con sớm ổn định cuộc sống.