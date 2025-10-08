Thái Nguyên kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, những ngày từ 5-7/10, hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng ở Thái Nguyên. Chính quyền tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão vẫn rất nghiêm trọng, nhiều cơ sở hạ tầng, nhà cửa, sản xuất của người dân bị hư hỏng nặng, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Người dân tỉnh Thái Nguyên cố thủ trên mái nhà khi nước lũ dâng cao, chiều 7/10.

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, góp phần sớm ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai. Mọi hoạt động cứu trợ ưu tiên thực hiện trực tiếp tại các địa bàn, khu dân cư bị thiệt hại.

Thông tin ủng hộ: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026. Người ủng hộ chuyển khoản vào số tài khoản 8501666699999 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Thái Nguyên, với nội dung "Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ".

Theo thống kê sơ bộ của Thái Nguyên, tính đến hết ngày 7/10, mưa lũ khiến 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao, Thái Nguyên mưa lớn từ tối 6/10. Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 6/10 đến 16h ngày 7/10, Thái Nguyên mưa 200-400 mm, một số nơi trên 500 mm như trạm Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy 541 mm. Lúc 16h ngày 7/10, lũ sông Cầu tại Gia Bảy lên 29,26 m, vượt báo động ba 2,26 m, vượt mức lịch sử (28,81 m) 0,45 m.

Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu khiến 21/92 xã phường có thể ngập lụt.

