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Thái Nguyên: Công an điều tra vụ tài xế tử vong nghi tụt xuống hố ga

Thanh Hiếu
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Ngày 20/6, UBND phường Quan Triều (Thái Nguyên) cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra vụ việc tài xế tử vong, nghi tụt xuống hố ga.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc tại khu vực Tân Long (phường Quan Triều), tài xế xe rơ moóc khi xuống xe bị rơi xuống cống sâu tầm 5m. Tuy nhiên, phải hơn 1 ngày sau người dân mới phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc

Một người dân gần đó cho biết, trưa 18/6 tài xế lùi xe vào khu vực này rồi mở cửa để lấy moóc. Tuy nhiên, khi bước xuống xe, do không để ý, tài xế bước hụt và rơi xuống hố nhưng không ai phát hiện.

Đến đầu giờ chiều 19/6, người dân thấy chiếc xe có biểu hiện bất thường (cửa xe vẫn mở từ chiều hôm trước) nên ra kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện tài xế đã tử vong nên báo chính quyền địa phương.

Hiện trường cho thấy, dưới đáy hố nhiều tấm bê tông vỡ, còn miệng hố bị cỏ mọc che kín như mặt đất bình thường...

Nhiều ý kiến cho rằng, có thể tấm đan bê tông trước đó đã bị nứt, nhưng vẫn được sử dụng để che miệng cống. Không may, tài xế bước xuống tấm đan bê tông dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

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