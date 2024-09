Thái Nguyên bác bỏ tin đồn "nguy cơ vỡ đê sông Cầu"

Một số trang mạng xã hội, hội nhóm, cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình thiên tại ở Thái Nguyên như: “đê sông Cầu đã không giữ được nữa, dự kiến nước sẽ dâng lên 2m toàn bộ thành phố khu vực Quảng trường sẽ bị ngập hết…”.

Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: “Đê sông Cầu và các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đảm bảo an toàn, từ 19h tối 9/9 nước sông Cầu đã đứng. Tuy nhiên, hiện mức nước ở sông Cầu cao hơn mức lũ lịch sử năm 1959 là 171 cm.

Lũ lớn làm ngập sâu nhiều tuyến đường, nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên cùng lực lượng chức năng huy động 4 tại chỗ với sự tham gia của nhân dân các địa phương đã gia cố hỗ trợ đảm bảo cho đê, đến nay toàn bộ tuyến đê sông cầu tuyệt đối an toàn”.

Để có được thông tin chính xác, người dân hãy theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan báo chí, cổng/trang thông tin của cơ quan Nhà nước.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, ảnh hưởng của mưa lớn do hoàn lưu bão số 3, đợt mưa vừa qua đã gây ra một đợt lũ lịch sử trên sông Cầu. Tại Trạm thủy văn Gia Bẩy, mực nước lũ lúc 13h00, ngày 9/9 là 2850cm, cao hơn 150cm so với báo động cấp 3, cao hơn 36 cm so với trận lũ lịch sử ngày 2/7/1959.

Đến 21h tối 9/9, mực nước sông Cầu là 2871 cm, cao 171 cm so với trận lũ lịch sử ngày 2/7/1959. Đợt lũ này đã gây ra ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố, đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu tại thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thành phố Phổ Yên, Sông Công

Đê sông Cầu và các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đảm bảo an toàn, nước sông Cầu đã đứng được 2h.