HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thái Lan: Xe chở bom tự chế lao vào trạm kiểm soát đường bộ, 4 dân quân tự vệ bị thương

Duy Nguyễn |

Tư lệnh Quân khu 4 (Thái Lan) ra lệnh tăng cường truy nã sau khi một vụ đánh bom xe ở Narathiwat làm bị thương bốn dân quân tự vệ; an ninh biên giới và đường bộ được thắt chặt.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Trung tướng Paisan Nusang - Tư lệnh Quân khu 4 (miền Nam Thái Lan) - hôm nay (21/8) đã đến thị sát một trạm kiểm soát đường bộ ở quận Tak Bai, tỉnh Narathiwat của Thái Lan, nơi phiến quân Hồi giáo đã thực hiện vụ đánh bom xe vào đêm 20/8. Ông cũng ra lệnh truy nã khẩn cấp những kẻ tấn công.

- Ảnh 1.

Trung tướng Paisan Nusang - Tư lệnh Quân khu 4 (miền Nam Thái Lan) - ra lệnh truy nã khẩn cấp những kẻ tấn công. Ảnh: The Nation

Vào đêm qua, bốn dân quân tự vệ đã bị thương khi một nhóm phiến quân lái một chiếc xe Toyota Yaris màu đen đâm vào trạm kiểm soát đường bộ ở làng Ban Khok Ma Fuang thuộc quận Tak Bai. Chiếc xe chở đầy bom tự chế đã phát nổ. Sau đó, lực lượng dân quân tại trạm kiểm soát đã đấu súng với những kẻ nổi dậy, buộc chúng phải rút lui.

- Ảnh 2.

Bốn dân quân tự vệ Thái Lan đã bị thương khi một nhóm phiến quân lái một chiếc xe Toyota Yaris màu đen chở đầy bom tự chế đâm vào trạm kiểm soát đường bộ ở làng Ban Khok Ma Fuang thuộc quận Tak Bai, tỉnh Narathiwat. Ảnh: The Nation

Chính quyền địa phương cho rằng những kẻ tấn công đã chạy trốn qua một con đường phụ gần Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghề cá Narathiwat.

- Ảnh 3.

Chính quyền địa phương cho rằng những kẻ tấn công đã chạy trốn qua một con đường phụ gần Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghề cá Narathiwat. Ảnh: The Nation

Tư lệnh Quân khu 4 Paisan đã đến thị sát hiện trường vào sáng hôm nay và ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội trong tỉnh Narathiwat phối hợp với cảnh sát và các cơ quan địa phương để chặn đường trốn thoát của phiến quân.

Ông cũng chỉ thị cho các đơn vị quân đội tăng cường tuần tra dọc biên giới với Malaysia để ngăn chặn những kẻ tấn công chạy trốn qua biên giới.

Ngoài ra, tướng Paisan còn chỉ đạo lực lượng quân đội ở miền Nam Thái Lan tăng cường an ninh trên các tuyến đường chính và phụ ở các tỉnh biên giới phía Nam nước này để đề phòng các cuộc tấn công tiếp theo.

Biên giới căng thẳng, Thái Lan 'xoay trục' lao động: Từ dân tị nạn đến 10.000 người Sri Lanka
Tags

Tin nóng Thế Giới 24h

Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại