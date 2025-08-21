Thái Lan: Xe chở bom tự chế lao vào trạm kiểm soát đường bộ, 4 dân quân tự vệ bị thương

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Trung tướng Paisan Nusang - Tư lệnh Quân khu 4 (miền Nam Thái Lan) - hôm nay (21/8) đã đến thị sát một trạm kiểm soát đường bộ ở quận Tak Bai, tỉnh Narathiwat của Thái Lan, nơi phiến quân Hồi giáo đã thực hiện vụ đánh bom xe vào đêm 20/8. Ông cũng ra lệnh truy nã khẩn cấp những kẻ tấn công.

Ảnh: The Nation

Vào đêm qua, bốn dân quân tự vệ đã bị thương khi một nhóm phiến quân lái một chiếc xe Toyota Yaris màu đen đâm vào trạm kiểm soát đường bộ ở làng Ban Khok Ma Fuang thuộc quận Tak Bai. Chiếc xe chở đầy bom tự chế đã phát nổ. Sau đó, lực lượng dân quân tại trạm kiểm soát đã đấu súng với những kẻ nổi dậy, buộc chúng phải rút lui.

Ảnh: The Nation

Chính quyền địa phương cho rằng những kẻ tấn công đã chạy trốn qua một con đường phụ gần Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghề cá Narathiwat.

Ảnh: The Nation

Tư lệnh Quân khu 4 Paisan đã đến thị sát hiện trường vào sáng hôm nay và ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội trong tỉnh Narathiwat phối hợp với cảnh sát và các cơ quan địa phương để chặn đường trốn thoát của phiến quân.

Ông cũng chỉ thị cho các đơn vị quân đội tăng cường tuần tra dọc biên giới với Malaysia để ngăn chặn những kẻ tấn công chạy trốn qua biên giới.

Ngoài ra, tướng Paisan còn chỉ đạo lực lượng quân đội ở miền Nam Thái Lan tăng cường an ninh trên các tuyến đường chính và phụ ở các tỉnh biên giới phía Nam nước này để đề phòng các cuộc tấn công tiếp theo.