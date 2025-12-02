Thái Lan triệu tập “lá bài bí mật” hòng đòi lại chức vô địch từ tay tuyển Việt Nam

Ngày 2/12, tuyển nữ Thái Lan đã chính thức công bố danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ để thi đấu tại SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nuengruethai Sathongwian.

Gương mặt đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là tiền đạo người Thái gốc New Zealand, Natalie Ngosuwan. Đây được coi là “lá bài bí mật” để người Thái nuôi hy vọng cắt chuỗi 4 kỳ vô địch SEA Games liên tiếp của tuyển nữ Việt Nam.

Theo Bangkok Post, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tìm kiếm khắp nơi những cầu thủ có thể giúp tuyển nữ nước này tìm lại ngôi hậu ở đấu trường SEA Games. Sau quá trình tìm kiếm khá dài, Natalie Ngosuwan đã được chọn vào ĐTQG.

Natalie Ngosuwan lần đầu tiên khoác áo tuyển nữ Thái Lan.

Natalie Ngosuwan sinh ra ở Bangkok nhưng chuyển đến New Zealand lúc hai tuổi. Cô từng được gọi vào U18 New Zealand nhưng sau đó lại phải vật lộn với 2 lần chấn thương gãy mắt cá nhân và chấn thương dây chằng chéo trước.

Cuối cùng cũng đã lấy lại thể lực sung mãn, Natalie đã có một mùa giải xuất sắc trong năm nay khi câu lạc bộ Wellington United của cô thi đấu ở giải đấu hàng đầu của bóng đá New Zealand, nơi cô giành được Chiếc giày vàng với kỷ lục ghi được 35 bàn thắng.

LĐBĐ Thái Lan đang rất kỳ vọng tiền đạo sinh năm 2002 này sẽ lĩnh xướng hàng công của 'Chaba Kaew', để đội chủ nhà có thể chinh phục mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33.

Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Thái Lan nằm bảng A cùng Singapore, Indonesia, sau khi Campuchia đã rút lui. Trong khi đó, bảng B gồm 4 đội Việt Nam, Myanmar, Philippines và Malayisa.

Hiện ở đấu trường SEA Games, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với việc giành HCV ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất.

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ khởi tranh từ ngày 4/12.

Tuyển nữ Thái Lan rất khát khao đòi lại chức vô địch từ tay tuyển nữ Việt Nam.

Danh sách tuyển nữ Thái Lan dự SEA Games: Thủ môn: 1. Panita Promrat, BGC Bundit Asia 2. Thichanan Sodchuen, BGC Bundit Asia 3. Chotimani Thongmongkol, Taichung Blue Whale Hậu vê: 4. Kanchanaporn Saenkun, BGC Bundit Asia 5. Uraiporn Yongkul, BGC Bundit Asia 6. Supaporn Intharaprasit Chonburi Women's Football Club 7. Chatchawan Rodthong, Bangkok Metropolitan FC 8. Panitha Jiratanapawibul, Guangxi Pingguo Beinong FC 9. Sunisa Srangthaisong, Still Aerion WFC 10. Pisamai Sonsai, Taichung Blue Whale FC Tiền vệ: 11. Pleumjai Santhisawat, Chonburi Women's Football Club 12. Pikun Khueanphet, BGC Bundit Asia FC 13. Nattawadee Pramnak, BGC Bundit Asia FC 14. Ornpin Waenngen, BGC Bundit Asia FC 15. Reanne Rush, Real Bedford Ladies FC 16. Silawan Intamee, Taichung Blue Whale FC 17. Jiraporn Mongkoldee, Guangxi Women's Football Club Pingguo Beinong Tiền đạo: 18. Phatthanan Upachai, Chonburi Women's Football Club 19. Thanikan Dangda, BGC Bundit Asia 20. Kanyanat Chetbut, BGC Bundit Asia 21. Natalie Ngosuwan, Wellington United 22. Saowalak Pengngam, Taichung Blue Whale 23. Maddison Jett Castine, NC Courage Academy



