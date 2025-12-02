SEA Games: HLV Thái Lan bị bắt, đối diện án tù vì hành vi gây phẫn nộ

Hãng truyền thông Thairath vừa đăng tải một thông tin gây bất ngờ trước thềm SEA Games 33. Theo đó, Amnat Rueanrueng, một trong những trợ lý HLV của đội tuyển MMA Thái Lan, đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi say xỉn rồi gây rối.

Trung tá Cảnh sát Kittithra Chanchaeng, Thanh tra Phòng chống Tội phạm tại Đồn Cảnh sát Sriracha (tỉnh Chonburi) đã xác nhận thông tin vừa bắt giữ Amnat Rueanrueng, vốn là một cựu võ sĩ quyền Anh nổi tiếng ở Thái Lan.

Theo những thông tin ban đầu, trợ lý HLV Amnat Rueanrueng đã gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đã cố gắng nói chuyện với anh Amnat rất lâu nhưng không có kết quả. Họ đã lợi dụng lúc anh ta mất tập trung để khống chế và còng tay anh ta lại. Sau đó, Amnat được đưa đến cơ quan điều tra để tiến hành tố tụng.

Trợ lý ở tuyển MMA Thái Lan bị cảnh sát bắt giữ.

Cũng theo Thairath, người dân địa phương trong khu vực khai với cảnh sát rằng Amnat thường ngồi trước cửa hàng tiện lợi, thường xuyên chửi bới hoặc làm phiền người dân trong khu vực. Người dân đang kêu gọi các cơ quan chức năng có hành động ngay lập tức để giải quyết tình hình, vì nhiều người lo ngại về khả năng xảy ra những sự cố về an ninh trong tương lai.

Trước đó, Amnat đã nổi cơn thịnh nộ sau khi say rượu và định tấn công dân làng. Anh ta đã xin một cơ hội để cải tạo bản thân, và Hiệp hội Thể thao Võ thuật Hỗn hợp Thái Lan (MMA) đã chính thức mời Amnat làm việc với hiệp hội, giao cho anh nhiệm vụ giúp phát triển kỹ năng đấm và di chuyển chân cho các vận động viên MMA quốc gia Thái Lan chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á và SEA Games 33.

Tuy nhiên, sau khi Amnat Rueanrueng bị bắt, ông Sirichet Pooltipayanon, chủ tịch Hiệp hội MMA Thái Lan đã xác nhận rằng vai trợ trợ lý huấn luyện của Amnat ở tuyển MMA cũng chính thức kết thúc.

“Tôi xác nhận rằng Amnat không còn liên quan tới liên đoàn MMA. Chúng tôi đã cho anh ta một cơ hội, nhưng anh ta đã chọn con đường riêng của mình, nên không thể quay lại con đường cũ được nữa. Lần trước tòa đã tuyên anh ta án treo, nhưng giờ anh ta lại hành xử như thế này, lại còn say xỉn và mất trật tự nữa, chắc chắn anh ta sẽ phải vào tù” – chủ tịch Hiệp hội MMA Thái Lan lên tiếng.

Amnat Rueanrueng khi còn thi đấu.

Amnat Rueanrueng là cựu võ sĩ boxing chuyên nghiệp sinh năm 1979. Ông từng đấu 30 trận nhà nghề, thắng 23, từng giành khá nhiều danh hiệu trong đó có chiếc đai vô địch hạng ruồi của Liên đoàn Quyền Anh quốc tế (IBF), từng dự Olympic Bắc Kinh 2008, bên cạnh đó cũng từng đoạt 2 HCV ở SEA Games.



