Thái Lan thắng luân lưu nghẹt thở để vào chung kết, Malaysia buộc phải gặp tuyển Việt Nam

Trận bán kết 2 giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 giữa chủ nhà Thái Lan gặp Malaysia đã diễn kịch tính hơn rất nhiều so với trận bán kết 1 giữa U19 Việt Nam gặp Indonesia (U19 Việt Nam thua 3-7).

Chủ nhà U19 Thái Lan và Malaysia đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi vô cùng nghẹt thở, và sự kịch tính tới tột độ đã xảy ra ở loạt sút luân lưu.

Thái Lan vươn lên mở tỷ số ở phút thứ 3 nhưng đúng 1 phút sau, Malaysia có bàn gỡ hoà 1-1.

Bất ngờ xảy ra trong hiệp hai khi Malaysia ghi liền 2 bàn ở các phút 26 và 28, vươn lên dẫn ngược 3-1.

U19 Malaysia thi đấu rất hay trước Thái Lan.

Thái Lan đã vô cùng vất vả khi chạm trán Malaysia.

Hy vọng nhen nhóm cho Thái Lan khi họ ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ở phút 36. Trong vài phút cuối, đội chủ nhà liên tục chơi power-play và cao trào xảy ra khi họ ghi bàn gỡ 4-4 ở những giây cuối cùng.

Hai đội buộc phải bước vào những hiệp phụ. Thái Lan vươn lên dẫn 4-3 từ ngay phút đầu của hiệp phụ thứ nhất. Thế nhưng, Malaysia tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự lì lợm của mình với bàn gỡ 4-4 ở hiệp phụ thứ hai.

Sau tỷ số 4-4, hai đội bước vào loạt sút luân lưu vô cùng cân não. Cả hai đội đều sút rất tốt, nhưng Thái Lan là đội đã may mắn và chuẩn xác hơn để giành chiến thắng với tỷ số luân lưu 8-7.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Như vậy, sau màn đôi công vô cùng nghẹt thở, Thái Lan tiến vào chung kết, chạm trán Indonesia.

Trong khi đó, U19 Malaysia sau trận thua đáng tiếc bất đắc dĩ phải đụng U19 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba.