Tuyển Việt Nam "vỡ trận" trước Indonesia với 7 bàn thua, tan mộng vào chung kết

Tại bán kết giải futsal U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã phải chạm trán đối thủ rất nặng ký là Indonesia. Trước trận này thì Indonesia đứng nhất bảng B, trong khi đội futsal U19 Việt Nam chỉ có thể đứng nhì bảng A sau khi thua Thái Lan.

U19 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng lại sớm thủng lưới trước Indonesia. Phút thứ 3, Dafa Erlangga tận dụng pha đột phá mạnh mẽ để mở tỷ số cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Chỉ một phút sau đó, U19 Việt Nam có bàn gỡ khá may mắn. Cú sút của Nguyễn Thắc Hiếu tưởng chừng không quá nguy hiểm, nhưng lại chạm chân cầu thủ đối phương đổi hướng rồi bay vào lưới.

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. U19 Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm những bàn thua xuất phát từ những lỗ hổng ở khả năng phòng ngự.

Sai lầm trong khâu chuyền bóng của thủ môn Tuấn Phong ở phút thứ 5 tạo điều kiện để Haekel Ayyasy Caserio dễ dàng ghi bàn, giúp Indonesia tái lập thế dẫn trước. Chưa đầy một phút sau, Sulaiman Rizki Hidayat tiếp tục tận dụng sự lúng túng nơi hàng thủ Việt Nam để nâng tỷ số lên 3-1.

U19 Việt Nam thi đấu không tốt trước Indonesia.

Hy vọng được nhen nhóm cho U19 Việt Nam khi Đại Học có pha dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn cách biệt còn 2-3 ở phút thứ 8. Dù vậy, Indonesia tiếp tục cho thấy sự lấn lướt với bàn thắng vượt lên dẫn 4-2 ở cuối hiệp 1.

Bị dẫn với cách biệt 2 bàn, U19 Việt Nam gặp khó trong hiệp 2. Đây là khoảng thời gian mà Indonesia đã cho thấy sức mạnh ở khả năng tấn công, khi mà các cầu thủ của họ thi đấu với tinh thần thoải mái.

U19 Việt Nam không thể ngăn chặn sức mạnh tấn công của Indonesia.

Suốt hiệp 2, Indonesia ghi thêm tới 3 bàn nữa, trong khi tất cả những gì mà U19 Việt Nam làm được chỉ là ghi thêm 1 bàn gỡ.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 7-3 cho Indonesia. Với kết quả này, đội bóng xứ Vạn đảo giành tấm vé đầu tiên lọt vào chung kết giải futsal U19 Đông Nam Á.

Trong khi đó, việc thua đậm ở bán kết khiến U19 Việt Nam chỉ còn cơ hội tranh hạng ba với đội thua ở cặp bán kết 2 giữa chủ nhà Thái Lan gặp Myanmar.

Tỷ số chung cuộc: Futsal U19 Việt Nam 3-7 Indonesia.