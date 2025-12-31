Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia

Thông tin trên đã được cả Phnom Penh Post của Campuchia lẫn Nation của Thái Lan đưa tin.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đã trao trả 18 binh sĩ Campuchia qua cửa khẩu Ban Phakkat.

Trong thông cáo phát đi lúc 10 giờ ngày 31-12, bộ này nói rằng việc thả binh sĩ Campuchia được thực hiện theo thoả thuận của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27-12.

Điều 11 của thoả thuận quy định Thái Lan sẽ phải trao trả 18 binh sĩ Campuchia nếu lệnh ngừng bắn được duy trì trong 72 giờ.

Thái Lan bàn giao 18 binh sĩ Campuchia tại cửa khẩu Ban Phakkat, thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi hôm 31-12. Ảnh: Nation

Bộ Ngoại giao Thái Lan còn nhấn mạnh quyết định này cũng phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung được hai nước ký ngày 26-10 tại Kuala Lumpur – Malaysia.

Việc bàn giao được tiến hành tại cửa khẩu biên giới thường trực Ban Phakkat, thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi – Thái Lan.

Bộ này nhấn mạnh 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ ngày 29-7 và trong suốt 155 ngày bị giam giữ, họ được đối xử theo đúng luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949, cũng như các nguyên tắc và thông lệ nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC).

Trong thời gian trên, nhà chức trách Thái Lan cũng cho phép ICRC tiến hành các chuyến thăm định kỳ và phối hợp chuyển thư từ để những người bị giam giữ có thể liên lạc với gia đình.