Thái Lan sẽ lại hạ gục Singapore bằng vũ khí đáng sợ, gây quan ngại cho tuyển Việt Nam?

Thái Lan đang nắm lợi thế rất lớn để một lần nữa đánh bại Singapore, lọt vào chung kết AFF Cup.

Singapore phải phá “lời nguyền” 12 trận

Điểm tựa lớn nhất của Thái Lan trước trận lượt về không chỉ nằm ở cách biệt hai bàn sau khi dẫn 3-1 ở lượt đi. “Voi chiến” còn sở hữu một thống kê đủ khiến Singapore phải lo lắng: họ đã toàn thắng đối thủ trong 12 lần đối đầu gần nhất.

Từ một cuộc đối đầu có lịch sử khá cân bằng trong quá khứ, cán cân đã nghiêng mạnh về phía Thái Lan. Sau 35 lần chạm trán, Thái Lan thắng 23 trận, Singapore chỉ có 7 chiến thắng và hai đội hòa 5 lần.

Nói cách khác, Singapore không chỉ phải san lấp khoảng cách 1-3, mà còn phải làm điều mà họ đã không thể thực hiện trong 12 trận liên tiếp: đánh bại Thái Lan.

Thái Lan áp đảo Singapore ở lượt đi.

Đây là một rào cản rất lớn về tâm lý. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy Singapore từng biết cách gây đau đớn cho “Voi chiến” ở những thời điểm quan trọng. Trong hai lần gặp nhau tại chung kết ASEAN Cup vào các năm 2007 và 2012, Singapore đều vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch. Đáng chú ý, cả hai lần Singapore đều giành chiến thắng với cùng tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Vì thế, Thái Lan không thể bước vào trận lượt về với tâm lý chủ quan.

Thái Lan có đủ vũ khí để trừng phạt Singapore

Nếu Singapore buộc phải tấn công, đó có thể chính là điều Thái Lan chờ đợi.

Ở lượt đi, Singapore kiểm soát bóng tới 72%, nhưng Thái Lan mới là đội tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, trước khi Seksan Ratree nâng tỷ số lên 3-0. Singapore chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt của Ilhan Fandi ở cuối trận.

Điều này cho thấy một vấn đề mà HLV Gavin Lee phải giải quyết. Singapore có thể kiểm soát bóng, nhưng kiểm soát bóng không đồng nghĩa với việc kiểm soát được trận đấu. Chỉ một vài sai lầm về vị trí hoặc mất bóng ở khu vực nguy hiểm, họ lập tức phải trả giá trước những cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý tốt của Thái Lan.

Thái Lan thi đấu rất ổn định ở AFF Cup 2026.

Chính HLV Gavin Lee cũng thừa nhận Singapore cần cải thiện khả năng phòng ngự, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn ở lượt về. Ông hiểu rằng việc quá ám ảnh với nhiệm vụ ghi bàn có thể khiến đội bóng mất đi sự cân bằng cần thiết.

Đây sẽ là bài toán khó. Singapore phải ghi bàn, nhưng càng đẩy cao đội hình, họ càng để lại khoảng trống cho Thái Lan phản công.

Trong khi đó, Thái Lan đang có phong độ gần như hoàn hảo. “Voi chiến” toàn thắng cả 5 trận tại AFF Cup 2026 và chỉ để thủng lưới đúng một lần, chính là bàn thắng của Singapore ở lượt đi. Đây là cơ sở để tin rằng đội chủ nhà đủ khả năng chống chịu sức ép trong những thời điểm khó khăn.

Khó có bất ngờ

Singapore chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Một bàn thắng sớm có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện, đặc biệt nếu nó đến trong khoảng 20-30 phút đầu tiên. Khi đó, sức ép sẽ chuyển sang phía Thái Lan và trận đấu có thể trở nên khó đoán.

Chú thích ảnh

Nhưng để ngược dòng, Singapore gần như phải chơi một trận đấu hoàn hảo. Họ cần vừa ghi được ít nhất hai bàn, vừa hạn chế tối đa những sai lầm ở hàng thủ trước một đối thủ đang có hiệu suất tấn công rất tốt. Tương quan, Thái Lan đang mạnh hơn Singapore về mọi mặt, từ kỹ thuật, kinh nghiệm đến cả tâm lý thi đấu.

Đáng chú ý hơn, kể từ khi thể thức bán kết lượt đi và lượt về được áp dụng, chưa có đội bóng nào tại AFF Cup lật ngược được tình thế sau khi thua cách biệt hai bàn ở lượt đi. Đây là một thống kê càng làm nhiệm vụ của Singapore trở nên nặng nề.

Thái Lan đang có quá nhiều lợi thế: dẫn 3-1, được chơi trên sân nhà, sở hữu chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trước Singapore và mới chỉ thủng lưới một lần tại giải. Nếu không có bất ngờ lớn, “Voi chiến” nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát cuộc chơi và giành vé đi tiếp, hẹn tuyển Việt Nam ở trận “chung kết trong mơ” tại AFF Cup 2026.