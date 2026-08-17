Báo Hàn Quốc: “HLV Kim Sang-sik làm điều vĩ đại mà ngay cả HLV Park Hang-seo cũng không làm được”

HLV Kim Sang-sik nhận mưa lời khen sau khi dẫn dắt tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup ngay trên sân khách.

“Thành tích vĩ đại mà ngay cả HLV Park Hang-seo cũng không thể đạt được: Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia 2-0, nắm lợi thế lớn để tiến vào chung kết AFF Cup” – đây là tiêu đề bài viết vừa được trang Daum của Hàn Quốc đăng tải để ca ngợi vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Phóng viên Kim Myeong-seok hết lời ca ngợi màn trình diễn của tuyển Việt Nam, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik. Cây bút xứ Kim chi cũng so sánh thành tích hiện tại của HLV Kim Sang-sik với người tiền nhiệm Park Hang-seo.

“Tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, đã tiến thêm một bước gần hơn đến trận chung kết Giải vô địch ASEAN Cup 2026, được mệnh danh là "World Cup của Đông Nam Á"…

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chức vô địch lần thứ hai liên tiếp sau khi giành chiến thắng tại giải đấu năm 2024; không chỉ có khả năng giành chiến thắng lần thứ hai liên tiếp, mà việc lọt vào chung kết lần thứ hai liên tiếp còn là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Truyền thông Hàn Quốc hết lời ca ngợi HLV Kim Sang-sik.

Trước đây, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã vô địch giải đấu năm 2018, nhưng nỗ lực giành danh hiệu thứ hai liên tiếp đã bị cản trở sau khi họ bị loại ở bán kết giải đấu năm 2020. Đội tuyển Việt Nam của Park Hang-seo đã lọt vào chung kết một lần nữa tại giải đấu năm 2022 nhưng chỉ giành vị trí á quân.

Nếu đội tuyển Việt Nam của Kim Sang-sik lọt vào chung kết giải đấu này, đó sẽ là một kỳ tích lịch sử, và nếu họ giành chức vô địch, đó sẽ là một thành tựu vĩ đại viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam”.

Trong khi đó, trang Korea Daily cũng đăng bài bình luận có quan điểm khá tương đồng, với tiêu đề: “HLV Kim Sang-sik vượt qua cả HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lập nên kỳ tích mới, chuỗi 23 trận bất bại, chiến thắng vang dội 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup”.

Phóng viên Ko Seong-hwan của Korea Daily bình luận: “HLV trưởng Kim Sang-sik đang viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bằng việc kéo dài chuỗi trận bất bại trên đấu trường quốc tế lên 23 trận, ông đang tiến gần hơn đến một thành tích vĩ đạo mà ngay cả HLV Park Hang-seo cũng không thể đạt được.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Malaysia với tỷ số 2-0 tại bán kết lượt đi AFF Cup ngay tại Kuala Lumpur”.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá HLV Kim Sang-sik còn làm điều "vĩ đại" hơn cả HLV Park Hang-seo.

Khi đề cập tới yếu tố chiến thuật trong trận đấu, phóng viên Ko Seong-hwan viết: “HLV Kim Sang-sik đã đối đầu Malaysia bằng lối quản lý trận đấu ổn định. Thay vì mạo hiểm và phát động tấn công tổng lực ngay từ đầu, HLV Kim chỉ đạo các học trò ưu tiên sự ổn định phòng ngự bằng cách nhường thế chủ động cho đối thủ. Họ dường như tập trung vào lối chơi hợp lý và rất hiệu quả”.

Phóng viên Ko Seong-hwan tiếp tục ca ngợi thành tích đáng nể của HLV Kim Sang-sik và các học trò: “Lịch sử mới của bóng đá Việt Nam do HLV Kim viết nên cũng được nhấn mạnh. Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên 23 trận trong đó có tới 20 trận thắng.

Nếu không thua trong trận tiếp theo, họ sẽ lập kỷ lục bất bại 24 trận liên tiếp và có thể trở thành đội đầu tiên hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup. Điều mà ngay cả cựu HLV Park Hang-seo cũng không làm được, giờ đây đã không còn là giấc mơ”.

Theo lịch, trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 19/8 tới.