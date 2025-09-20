Thái Lan quyết định đóng cửa biên giới giáp Campuchia vô thời hạn

Theo Bangkok Post, các chỉ huy quân đội Thái Lan đã bỏ phiếu nhất trí đóng cửa biên giới vô thời hạn giữa Thái Lan và Campuchia cho đến khi quốc gia láng giềng này không còn bị coi là mối đe dọa nữa.

Đồng thời, phía Thái Lan cũng đẩy nhanh quá trình dựng hàng rào biên giới và triển khai hệ thống giám sát điện tử dọc biên giới với Campuchia để tăng cường an ninh.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp thứ Năm (18/9) được tổ chức tại Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok.

Cuộc họp có sự tham dự của cả các chỉ huy đương nhiệm và tân chỉ huy của quân đội Thái Lan, tất cả đều bỏ phiếu nhất trí đóng cửa vô thời hạn tất cả các trạm kiểm soát biên giới Thái Lan-Campuchia.

Các chỉ huy nhất trí rằng tất cả các trạm kiểm soát và cửa khẩu thương mại phải tiếp tục đóng cửa cho đến khi tình hình giữa Thái Lan và Campuchia hạ nhiệt, điều mà Bangkok coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tướng Songwit Noonphukdi, Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Thái Lan, bắt đầu cuộc họp bằng cách yêu cầu tất cả những người tham dự dành một phút mặc niệm cho 15 binh sĩ và thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây dọc biên giới.

Ngoài quyết định đóng cửa biên giới, hai kết luận quan trọng khác đã được đưa ra liên quan đến việc xây dựng hàng rào biên giới và sửa đổi các quy tắc giao chiến với Campuchia.

Quân đội Thái Lan đã quyết định dựng hàng rào ở tất cả các khu vực mà đường biên giới đã được cả hai nước thống nhất, tuần tra và giám sát liên tục diễn ra ở các khu vực biên giới mà đường biên giới vẫn chưa được thống nhất và xây dựng các tuyến đường chiến thuật dọc theo toàn bộ biên giới.

Một khuôn khổ mới để ứng phó với các hành vi vi phạm chủ quyền của Thái Lan cũng được phê duyệt. Khuôn khổ mới này sẽ dựa trên Quy tắc Giao chiến quốc tế (ROE), cho phép thực hiện các hoạt động tự vệ ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ hành vi hoặc ý định thù địch nào.

(Theo Bangkok Post)