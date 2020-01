Thái Lan phát hiện ca nhiễm coronavirus mới đầu tiên

Đến nay, chưa có báo cáo chính thức nào nói rằng, nữ bệnh nhân có liên quan tới chợ Vũ Hán, nơi bị tình nghi khởi phát dịch viêm phổi do coronavirus mới, hoặc từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm loại virus này. Coronavirus là chủng virus gây ra một số bệnh, trong đó có SARS.

Tăng cường sàng lọc hành khách Trung Quốc

WHO ra thông cáo báo chí ngày 13/1 nói rằng, giới chức y tế Thái Lan xác định được ca nhiễm coronavirus mới ở nước này vào ngày 8/1, bệnh nhân nhập viện cùng ngày và đang hồi phục.

Báo Thái Lan Bangkok Post ngày 13/1 đưa tin, bệnh nhân là một phụ nữ 61 tuổi. Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO (WHO WPRO) nói rằng, bệnh nhân là công dân Trung Quốc, bị sốt khi đến sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan hôm 8/1.

Người phụ nữ Trung Quốc được đưa tới bệnh viện; bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm phổi nhẹ và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm coronavirus mới (nCoV). WHO nói rằng, các phòng thí nghiệm của Thái Lan đủ năng lực làm các phân tích gien phức tạp để khẳng định chẩn đoán của họ.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, người phụ nữ Trung Quốc hiện không còn sốt, không có triệu chứng về bệnh đường hô hấp.

Tổng cộng 16 người ngồi cạnh bệnh nhân Trung Quốc trên cùng chuyến bay cũng được xét nghiệm và tất cả cho kết quả âm tính với coronavirus mới, ông Charnvirakul nói với Bangkok Post.

Kể từ ngày 1/3, tại 4 sân bay, Thái Lan sàng lọc hành khách đến từ Vũ Hán. Đến nay, có 12 hành khách bị cách ly vì có các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi…, trong đó 8 người được điều trị rồi xuất viện.

WHO có thể họp khẩn

WHO nói rằng, việc các ca bệnh do coronavirus mới được phát hiện ở bên ngoài Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên nhưng cho thấy tầm quan trọng của việc các nước tăng cường giám sát, chuẩn bị đối đầu dịch bệnh. WHO cũng nói rằng, việc Trung Quốc phân tích gien của coronavirus mới và chia sẻ kết quả là giúp các nước chẩn đoán bệnh nhân nhanh hơn.

Trước diễn biến mới nhất của bệnh do coronavirus mới gây ra, Tổng giám đốc WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, đang tham vấn các thành viên ủy ban khẩn cấp và có thể nhóm họp để thảo luận khả năng ra thông báo về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, theo Trung tâm Chính sách và nghiên cứu bệnh truyền nhiễm (Mỹ).

Cuối tuần qua, WHO đưa ra những lời khuyên về đi lại và thương mại, đăng một số tài liệu kỹ thuật tạm thời, bao gồm định nghĩa ca bệnh do coronavirus mới, hướng dẫn phòng thí nghiệm, ngăn ngừa và kiểm soát lây nhiễm…

Tiến sĩ Matthew Frieman, chuyên gia về coronavirus, phó giáo sư vi sinh và miễn dịch tại Đại học Y Maryland (Mỹ), nói rằng, ca bệnh ở Thái Lan cho thấy rất khó kiểm soát coronavirus mới và việc theo dõi những người có yếu tố liên quan Vũ Hán và chợ hải sản, thực phẩm ở thành phố này giúp xác định sự lây lan của virus.

Có vô số người tiếp túc với con vật hoặc người nhiễm coronavirus mới nên các nước cần nhanh chóng đối thoại cởi mở để hạn chế bệnh dịch lây lan, ông Frieman nói.

“Các loại virus luôn có cách lây lan, phát tán. Dù là virus này (coronavirus mới) hay chủng virus tiếp theo, con người có thể truyền virus đi khắp thế giới rất nhanh chóng và dễ dàng”, ông cảnh báo.

Giới chức Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa chợ hải sản ở Vũ Hán. Ảnh: Yangtze Daily.

Số người bị giám sát ở Vũ Hán tăng

Ủy ban Y tế Vũ Hán hôm qua nói rằng, không có trường hợp mắc mới hoặc tử vong liên quan coronavirus mới. Tổng số người nhiễm là 41, trong đó có 1 người tử vong, báo Trung Quốc China Daily đưa tin.

Số người bị giám sát, theo dõi (vì từng tiếp xúc với bệnh nhân viêm phổi vì coronavirus mới) tăng từ 739 lến 763.

Hiện nay, 7 người nhiễm coronavirus mới đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, số còn lại ở trong tình trạng ổn định. Có 6 người đã được xuất viện.

Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) nói rằng, hiện chưa có thông tin chính thức về nguồn lây nhiễm coronavirus mới đối với ca bệnh được phát hiện ở Thái Lan, ngoài việc bệnh nhân đến từ Vũ Hán. Vì thế, Mỹ đang nghiên cứu thêm về khả năng lây truyền, độc lực và các đặc tính khác của virus.

“Dựa trên thông tin hiện nay, nguy cơ về coronavirus mới đối với công chúng Mỹ dường như thấp ở thời điểm này. Tuy nhiên, CDC đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa chủ động”, CDC tuyên bố.

CDC nói rằng, dù chưa có báo cáo khẳng định viruscorona mới lây từ người sang người, những trường hợp SARS và MERS trước đây cho thấy việc lây ở quy mô hạn chế là không có gì đáng ngạc nhiên.

CDC nói đang theo sát tình hình và đã thành lập một cơ chế quản lý sự cố để tối ưu hóa sự phối hợp trong nước và quốc tế đối với nguy cơ sức khỏe cộng đồng đang nổi lên. CDC đã và đang cập nhật thông báo về y tế và đi lại liên quan coronavirus mới.