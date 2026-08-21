Thái Lan phải lo lắng điều gì nhất ở tuyển Việt Nam lúc này?

Không chỉ sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik còn sở hữu những vũ khí khác rất lợi hại, có thể khiến Thái Lan phải quan ngại.

Khi tuyển Việt Nam rất khó bị bắt bài

Thái Lan có lợi thế sân nhà Rajamangala ở trận lượt đi, nơi hàng vạn CĐV sẽ tạo ra sức ép lớn lên tuyển Việt Nam. “Voi chiến” cũng sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm và chắc chắn muốn tạo lợi thế trước khi bước vào trận lượt về.

Nhưng nếu phải tìm ra điều khiến Thái Lan lo ngại nhất trước cuộc đối đầu này, đó có lẽ không đơn thuần là một cá nhân như Xuân Son hay Đình Bắc, Quang Hải... Đó là khả năng HLV Kim Sang-sik điều chỉnh trận đấu.

Điểm đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong hành trình tiến vào chung kết là nhà đương kim vô địch không nhất thiết phải chơi theo một kịch bản duy nhất. Khi đối thủ thay đổi cách tiếp cận, tuyển Việt Nam cũng có thể cho thấy khả năng thích ứng rất tốt. Khi trận đấu cần sự chắc chắn, đội bóng của Kim Sang-sik biết cách kiểm soát. Khi xuất hiện khoảng trống, những cầu thủ tấn công đủ khả năng trừng phạt đối phương.

Tuyển Việt Nam đang là tập thể rất khó bị bắt bài.

Chiến thắng Malaysia là minh chứng rõ ràng. Tuyển Việt Nam có hiệp đấu đầu tiên khác vất vả trước Malaysia. Nhưng sau giờ nghỉ, những điều chỉnh về cách vận hành và nhân sự đã giúp đội bóng áo đỏ tạo ra khác biệt. Xuân Son xuất hiện và lập tức trở thành tâm điểm với cú đúp, trong khi các đồng đội xung quanh cũng có nhiều khoảng trống hơn để phát huy khả năng.

Thái Lan có thể chuẩn bị rất kỹ cho đội hình xuất phát của Việt Nam, nhưng không thể biết chắc Kim Sang-sik sẽ làm gì nếu kế hoạch ban đầu không diễn ra như mong muốn.

Sẽ không dễ để dự đoán HLV Kim Sang-sik sẽ dùng ai ở trận đấu tối mai. Trong những thời điểm quan trọng, HLV Kim cũng thường mang tới những thay đổi nhân sự tạo ra bước ngoặt, giúp tuyển Việt Nam giành được lợi thế trước các đối thủ. Nói cách khác, sự linh hoạt trong việc điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, đang khiến tuyển Việt Nam trở nên rất đáng sợ.

Tuyển Việt Nam không chỉ có Xuân Son

Dĩ nhiên, Thái Lan không thể không dành sự quan tâm đặc biệt cho Xuân Son. Tiền đạo này vừa trở lại và lập cú đúp vào lưới Malaysia. Sự xuất hiện của Xuân Son mang đến cho tuyển Việt Nam một phương án tấn công mà không nhiều đội bóng Đông Nam Á có thể dễ dàng hóa giải. Anh mạnh mẽ trong tranh chấp, có khả năng làm tường, dứt điểm tốt và đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống trong vòng cấm.

Nhưng nếu Thái Lan chỉ tập trung vào việc “khóa” Xuân Son, họ có thể tự đẩy mình vào một cái bẫy. Bởi tuyển Việt Nam hiện tại không phải đội bóng phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôi sao.

Hoàng Đức có thể tạo ra khác biệt bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Quang Hải vẫn sở hữu khả năng xử lý bóng và tạo đột biến ở những thời điểm quan trọng. Đình Bắc đem tới tốc độ và khả năng di chuyển phía sau hàng thủ. Các tiền vệ của Kim Sang-sik cũng ngày càng cho thấy sự tự tin trong việc chuyển trạng thái trong đó Hoàng Hên, Hai Long… đều là những nhân tố tiềm ẩn sự nguy hiểm lớn.

Tuyển Việt Nam không chỉ sở hữu Xuân Son có khả năng tạo sự khác biệt.

Nói cách khác, Xuân Son giống như một mũi giáo, nhưng phía sau mũi giáo ấy là cả một hệ thống có nhiều cách để gây sát thương. Đây cũng là lý do tuyển Việt Nam có thể trở nên nguy hiểm khi chơi trên sân khách. Nếu Thái Lan chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ xuất hiện. Đó cũng sẽ là thời cơ để các học trò của HLV Kim Sang-sik tung đòn trừng phạt cho đối thủ.

Ngược lại, nếu Thái Lan chơi thận trọng, áp lực phải tạo lợi thế trên sân nhà có thể khiến chính đội chủ nhà gặp vấn đề. Một trận chung kết lượt đi luôn có tính toán, nhưng Thái Lan không thể quá an toàn bởi họ còn phải hành quân tới Mỹ Đình ở lượt về.

Rõ ràng, Thái Lan chỉ có lợi thế duy nhất ở trận lượt đi đó là thi đấu trên sân nhà tại Bangkok, nhưng tuyển Việt Nam bước vào Rajamangala với một thứ vũ khí còn quan trọng hơn: sự tự tin rằng họ có thể giải quyết trận đấu theo nhiều cách khác nhau.

Với lực lượng mạnh nhất, tâm lý cực kỳ tự tin và nhiều vị trí khác nhau có thể tỏa sáng, tuyển Việt Nam đang thực sự khiến người Thái phải quan ngại trước 2 trận chung kết AFF Cup.