Sau 4-0 trước Malaysia, tuyển Việt Nam là “ngọn núi” mà Thái Lan khó lòng vượt qua?

Tuyển Việt Nam đã vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở những con số. Cách thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng mới thực sự là điều khiến người Thái phải quan ngại.

Hạ gục Malaysia bằng phong thái “nhà vua”

Malaysia bước vào trận bán kết lượt về với áp lực rất lớn sau khi để thua 0-2 trên sân nhà. Họ buộc phải tấn công, phải ghi bàn nếu muốn đảo ngược tình thế. Nhưng điều đó lại vô tình giúp tuyển Việt Nam có được kịch bản mà HLV Kim Sang-sik mong muốn.

Thay vì nôn nóng tìm kiếm bàn thắng, đội bóng áo đỏ chơi đầy tỉnh táo khi đã nắm lợi thế trong tay. Tuyển Việt Nam duy trì cự ly đội hình hợp lý, không để Malaysia dễ dàng khai thác khoảng trống để triển khai tấn công. Trước tuyển Việt Nam quá già dơ, “Hổ Mã Lai” luôn phải thi đấu trong trạng thái rất bị động.

Sau hai lượt trận bán kết, có thể thấy tuyển Việt Nam không cần phải chơi thứ bóng đá quá mạo hiểm để giành chiến thắng. Sau khi tạo lợi thế 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu rằng Malaysia mới là đội phải chịu sức ép. Và Việt Nam đã tận dụng điều đó rất tốt.

Malaysia có những thời điểm đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi họ không tạo được sức ép lên phần lớn thời gian của trận đấu. Khi đối thủ càng bế tắc, tuyển Việt Nam càng có nhiều khoảng trống để tung ra những đòn phản công.

Xuân Son là vũ khí đáng sợ bậc nhất của tuyển Việt Nam.

Bước ngoặt cuối cùng đến từ sự xuất hiện của Xuân Son. Tiền đạo này được tung vào sân trong hiệp hai và gần như lập tức tạo ra khác biệt. Xuân Son ghi bàn, sau đó tiếp tục hoàn tất cú đúp, qua đó dập tắt hoàn toàn hy vọng của Malaysia.

Hai bàn thắng của Xuân Son chắc chắn sẽ chiếm phần lớn sự chú ý, nhưng nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn của tiền đạo này thì chưa đủ để lý giải chiến thắng của Việt Nam. Điều đáng sợ hơn nằm ở cách đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiểm soát trận đấu.

Tuyển Việt Nam có thể đá với nhịp độ quá dồn dập, nhưng luôn biết mình cần làm gì. Khi cần phòng ngự, họ phòng ngự đủ chắc chắn. Khi có cơ hội phản công, họ tăng tốc đủ nhanh. Và khi Xuân Son xuất hiện, Việt Nam lập tức có thêm một phương án tấn công đặc biệt nguy hiểm.

Sau 180 phút (cả lượt đi và về), Malaysia không ghi được bàn nào và phải nhận tới 4 bàn thua. Đó không còn là một chiến thắng may mắn hay kết quả đến từ một khoảnh khắc xuất thần. Nó phản ánh sự ổn định của tuyển Việt Nam trong một cặp đấu mà Malaysia được kỳ vọng sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Để thắng được thuyết phục như thế, tuyển Việt Nam phải thể hiện phong thái của một “ông vua” của khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam đang là “ngọn núi” mà Thái Lan cũng khó vượt qua?

Hai chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Malaysia chính là thông điệp quan trọng nhất mà tuyển Việt Nam gửi tới Thái Lan.

Tất nhiên, “Voi chiến” chắc chắn là đối thủ hoàn toàn khác Malaysia. Thái Lan có kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn. Họ cũng hiểu rất rõ về tuyển Việt Nam và chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị đặc biệt để đối phó với Xuân Son cùng các đồng đội.

Song, tuyển Việt Nam đang bước vào chung kết với một sự tự tin rất lớn. Hai trận thắng Malaysia với cùng tỷ số 2-0, giữ sạch lưới cả hai lượt trận và không để đối thủ tạo ra cuộc lội ngược dòng. Đó là hành trang không thể tốt hơn trước hai trận đấu quyết định chức vô địch. Nên nhớ, tuyển Việt Nam đang cho thấy họ là một tập thể rất khó bị đánh bại, với chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 21 chiến thắng.

Tuyển Việt Nam đang là tập thể rất khó bị đánh bại.

Đặc biệt, Xuân Son đang trở lại đúng thời điểm. Sau khi phải chờ đợi cơ hội ra sân, tiền đạo này chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để chứng minh đẳng cấp. Cú đúp vào lưới Malaysia cho thấy Xuân Son vẫn là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất mà tuyển Việt Nam sở hữu.

Thái Lan chắc chắn sẽ tìm cách khóa chặt tiền đạo này. Nhưng đó cũng có thể mở ra khoảng trống cho những cầu thủ khác của tuyển Việt Nam. Khi đối phương phải dành nhiều sự quan tâm cho Xuân Son, những mũi tấn công phía sau sẽ có thêm không gian để tạo ra khác biệt. Ngoài Xuân Son, tuyển Việt Nam còn sở hữu Đình Bắc, Hoàng Hên hay nhiều vị trí khác sẵn sàng tạo ra sự khác biệt.

Đó là điểm đáng chú ý ở tuyển Việt Nam hiện tại, khi sức mạnh không chỉ nằm ở một cá nhân. HLV Kim Sang-sik đã xây dựng được một tập thể có khả năng thích ứng với nhiều kịch bản. Tuyển Việt Nam có thể chơi chắc chắn, kiên nhẫn chờ cơ hội, nhưng cũng đủ sắc bén để kết liễu đối thủ khi thời cơ xuất hiện.

Chung kết gặp Thái Lan có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều với tuyển Việt Nam. “Voi chiến” có thể sẽ không để tuyển Việt Nam dễ dàng triển khai thế trận như Malaysia. Tuy nhiên, so với Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn đang mạnh hơn, ổn định và đồng đều hơn, đồng thời còn sở hữu tâm lý vô cùng tự tin.

Rõ ràng, qua hai trận bán kết trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã gửi lời cảnh báo đầy đanh thép tới Thái Lan. Muốn tranh ngôi vương, “Voi chiến” sẽ phải vượt qua một tuyển Việt Nam đang rất tự tin, phòng ngự chắc chắn, tấn công sắc bén và đặc biệt đã có Xuân Son trở lại đúng lúc. Đó thực sự là một “ngọn núi” mà đội bóng xứ Chùa Vàng không dễ chinh phục.

Thái Lan sẽ là thử thách lớn nhất, nhưng sau những gì đã thể hiện trước Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã cho thấy họ đang sẵn sàng hơn bao giờ hết để giữ lại “ngai vàng” ở đấu trường khu vực.