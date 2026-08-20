Báo Hàn Quốc: “Phép màu Kim Sang-sik thật ngoạn mục!”

Truyền thông Hàn Quốc ấn tượng mạnh với cách mà tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia để tiến vào chung kết AFF Cup.

“Phép màu Kim Sang-sik thật ngoạn mục, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để tiến vào chung kết AFF Cup, thách thức danh hiệu vô địch thứ hai liên tiếp mà ngay cả HLV Park Hang-seo cũng không làm được” - đây là tiêu đề vừa được hãng truyền thông Chosun (Hàn Quốc) đăng tải sáng 20/8.

Phóng viên Park Chan-jun hết lời ca ngợi màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia: “Đội tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp. Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia ở trận lượt về bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Ngôi sao của trận đấu này là cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Nguyễn Xuân Son. Sau khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 17 của hiệp hai, anh tiếp tục lập cú đúp ở phút 89. Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân khách, Việt Nam giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-0.

Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam đã kéo dài chuỗi trận bất bại trên đấu trường quốc tế lên 24 trận (21 thắng, 3 hòa). Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Việt Nam đang lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại liên tiếp dài nhất trên đấu trường quốc tế, vượt qua kỷ lục cũ là 18 trận”.

Báo Hàn Quốc lại ca ngợi "phép màu" của HLV Kim Sang-sik.

Chosun kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục làm nên lịch sử cho tuyển Việt Nam: “Nếu Việt Nam đánh bại Thái Lan, họ sẽ đạt được danh hiệu vô địch lần thứ hai liên tiếp đầu tiên trong lịch sử. Việt Nam đã giành chức vô địch năm 2024. Huấn luyện viên Kim, người cũng dẫn dắt đội tuyển khi đó, đã đánh bại Thái Lan để nâng cao chiếc cúp. Giành chức vô địch liên tiếp là một kỳ tích mà ngay cả huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo cũng không làm được”.

Hãng truyền thông hàng đầu Yonhap News cũng ấn tượng mạnh với kỷ lục mà thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra: “Tuyển Việt Nam đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên 24 trận (21 trận thắng, 3 trận hòa).

Tuyển Việt Nam đang lập kỷ lục quốc gia mới về số trận bất bại liên tiếp nhiều nhất trong các trận đấu quốc tế, vượt qua kỷ lục trước đó là 18 trận”.

Truyền thông Hàn Quốc ấn tượng mạnh với kỷ lục của tuyển Việt Nam.

Một hãng truyền thông khác, trang Media fine của Hàn Quốc cũng viết về chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ngoài việc tường thuật lại những diễn biến chính của trận bán kết lượt về cũng như kỷ lục bất bại của tuyển Việt Nam, Media fine bày tỏ hy vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đánh bại Thái Lan để đoạt chức vô địch.

“Tuyển Việt Nam, đội đã giành chức vô địch giải đấu năm 2024, đang hướng tới chức vô địch thứ hai liên tiếp và danh hiệu thứ tư tổng thể trong trận chung kết này. Với chuỗi trận bất bại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu họ có thể vượt qua đối thủ truyền kiếp Thái Lan và một lần nữa đứng vững ở vị trí số một Đông Nam Á hay không. Đây sẽ là trận chung kết rất đáng để chờ đợi”.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi trên sân của Thái Lan vào ngày 22/8. Sau đó, hai đội sẽ tái ngộ ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/8.