Báo Malaysia: “Xuân Son đã làm tăng thêm nỗi khổ cho tuyển Malaysia…”

Truyền thông Malaysia một lần nữa phải nhắc tới cái tên Nguyễn Xuân Son với những lời lẽ đầy ngao ngán.

Sau khi ghi bàn ở trận bán kết lượt đi, Nguyễn Xuân Son tiếp tục trở thành hung thần với tuyển Malaysia với cú đúp đẳng cấp giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng, thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2026.

Chứng kiến đội ngã gục ngã ở Mỹ Đình, nhiều tờ báo Malaysia đã nhắc tới Xuân Son với những lời lẽ bày tỏ sự ngao ngán. Trang Bharian đăng bài viết có tiêu đề: “Harimau Malaya tiếp tục hạn hán ở ASEAN Cup”.

Cây bút Syafiq Aznan viết: “Hy vọng tiến vào chung kết ASEAN Cup lần đầu tiên sau 8 năm của đội tuyển Harimau Malaya đã tan biến sau khi họ thất bại trước nhà đương kim vô địch Việt Nam với tổng tỷ số 0-4.

Sau thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi tại Sân vận động bóng đá Kuala Lumpur, hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe ở trận bán kết lượt về tại Sân vận động Mỹ Đình đã tan thành mây khói khi họ lại tiếp tục để thua 0-2”.

Tác giả của Bharian viết về 2 bàn thắng của Xuân Son: “Bàn thắng mở tỷ số mà đội chủ nhà mong chờ cuối cùng cũng đến ở phút 62 sau khi cầu thủ dự bị Nguyễn Xuân Son tận dụng tình huống hỗn loạn trước khung thành đội tuyển quốc gia để giúp Việt Nam dẫn trước 3-0 chung cuộc.

Xuân Sơn đã làm tăng thêm nỗi khổ cho tuyển Malaysia khi ghi bàn thắng thứ hai của mình bằng một pha dứt điểm gọn gàng ở phút 89, đưa đội tuyển "Rồng Vàng" vào chung kết ASEAN Cup 2026”.

Xuân Son thêm lần trở thành khắc tinh của tuyển Malaysia.

Trong khi đó, hãng truyền thông Metro đăng dòng tít: “Son ghi thêm hai bàn thắng nữa, loại Harimau Malaya khỏi giải đấu”.

Cây bút Firdaus Hashim mở đầu bài viết: “Mong muốn tạo bất ngờ trước hàng ngàn cổ động viên Rồng Vàng của Việt Nam đã không thành hiện thực khi đội tuyển Harimau Malaya để thua 0-2 trong trận bán kết lượt về Cúp ASEAN tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội tối nay.

Trước trận đấu, Malaysia đến với nhiệm vụ lặp lại thành tích của đội tuyển năm 2014 khi họ lội ngược dòng ở bán kết tại Hà Nội.

Tuy nhiên, mục tiêu đó đã không được lặp lại khi đội chủ nhà tỏ ra quyết tâm hơn trong việc duy trì chiến thắng 0-2 mà họ giành được tại Sân vận động bóng đá Kuala Lumpur, Cheras, vào Chủ nhật tuần trước…”.

“…Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-Sik đã chơi quyết liệt hơn bằng cách liên tục tấn công khung thành đối phương.

Nguyễn Xuân Son, người vào sân từ băng ghế dự bị, cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 62 trước khi ghi thêm bàn thắng thứ hai vào cuối trận. Chiến thắng này giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-0, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan”.

Tuyển Việt Nam có thêm chiến thắng rất thuyết phục trước Malaysia.

Trong khi đó, hãng truyền thông nổi tiếng New Straits Times đặt tiêu đề: “Cú đúp của Xuân Son khiến Harimau Malaya bị loại khỏi ASEAN Cup”. Khác với hai tờ báo kể trên thì New Straits Times lại dành lời khen cho đội nhà, cho rằng việc lọt vào bán kết cũng là thành công với “Hổ Mã Lai”.

“Hai bàn thắng trong hiệp hai của Nguyễn Xuân Son (Việt Nam) đã chấm dứt hy vọng của Malaysia tại giải ASEAN Hyundai Cup ở Hà Nội hôm thứ Tư. Malaysia đã thua 0-2 trước Những chiến binh sao Vàng ở trận lượt về, qua đó bị loại với tổng tỷ số 0-4. Xuân Sơn ghi bàn ở phút 62 và 89, giúp Việt Nam giành vé vào chung kết gặp Thái Lan.

Mặc dù thất bại, Malaysia, với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và trẻ, vẫn có thể tự hào khi lọt vào bán kết gặp đội tuyển Việt Nam, đội đã tung ra đội hình mạnh nhất giải đấu” - New Straits Times bình luận.