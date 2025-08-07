Thái Lan mua mạnh mặt hàng Việt Nam, 1 chỉ số bất ngờ tăng vọt hơn 250%: Hé lộ 3 trụ cột bền vững

Dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, xuất khẩu sang Thái Lan đã ghi nhận đà tăng liên tục trong cả hai quý đầu năm 2025, với mức tăng trưởng hai con số mỗi quý. Mức tăng này phản ánh rõ nét nhu cầu ổn định và đang mở rộng từ thị trường Thái Lan – đặc biệt đối với các sản phẩm như mực sống, tươi, đông lạnh và bạch tuộc chế biến sẵn.

Xét theo cơ cấu mặt hàng, mực vẫn là sản phẩm chủ lực, với kim ngạch đạt 32,5 triệu USD, chiếm tới 98,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Thái Lan, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm mực khô, nướng, sấy ăn liền tiếp tục được thị trường này ưa chuộng, đạt hơn 30 triệu USD, tăng gần 30%.

Đáng chú ý, mực sống, tươi và đông lạnh đạt kim ngạch 2,27 triệu USD, tăng đột biến tới 254%. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tươi sống và nguyên liệu chế biến tại Thái Lan đang gia tăng mạnh mẽ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế.

Thái Lan tăng mua mực của Việt Nam (ảnh minh hoạ).

Dù chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, xuất khẩu bạch tuộc cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 0,513 triệu USD, tăng 149,9%. Đặc biệt, nhóm bạch tuộc chế biến tăng trưởng ở mức 250,9%, phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng hướng tới các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tiện lợi.

Các mặt hàng bạch tuộc khô, muối, sống hoặc đông lạnh cũng có mức tăng trưởng tốt, đạt 43,4%. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt đẩy mạnh đầu tư phát triển nhóm sản phẩm này trong thời gian tới.

Trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam sang Thái Lan ghi nhận bước tiến vượt bậc, với tổng kim ngạch đạt 33 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Thái Lan hiện là thị trường nhập khẩu đơn lẻ lớn thứ tư của Việt Nam đối với nhóm sản phẩm này, chiếm 10% tổng giá trị xuất khẩu mực và bạch tuộc cả nước.

Một trong số công ty góp phần vào kết quả tăng trưởng tích cực này là: Công ty TNHH MTV Thủy sản Viko đang dẫn đầu thị phần tại Thái Lan với tỷ lệ 32,5%, tiếp theo là S.R.V. INTERGROUP và Công ty TNHH Hoa Nam. Việc mở rộng mạng lưới phân phối và ổn định chuỗi cung ứng đã giúp các doanh nghiệp này không chỉ gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững tại thị trường Thái Lan.

Chiến lược bền vững: Chìa khóa mở rộng thị phần

Với đà tăng trưởng khả quan, Thái Lan đang trở thành một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam. Để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các doanh nghiệp cần tập trung vào các yếu tố sau:

- Chế biến sâu, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng.

- Truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tính minh bạch trong chuỗi cung ứng.

- Xây dựng mô hình khai thác – chế biến – xuất khẩu thân thiện với môi trường, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào.

Theo nhận định từ VASEP và các chuyên gia, đây là những trụ cột quan trọng giúp ngành mực–bạch tuộc phát triển bền vững và có khả năng cạnh tranh dài hạn.

Thái Lan là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn trong khu vực, đặc biệt với nhóm sản phẩm mực và bạch tuộc. Thị trường này có lợi thế là ít rào cản kỹ thuật, thị hiếu tiêu dùng gần gũi với Việt Nam và ưu tiên các sản phẩm chế biến sẵn, tiện lợi – những yếu tố phù hợp với thế mạnh sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng khi Thái Lan mở rộng nhập khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc, Argentina và Ấn Độ – nơi có chi phí sản xuất thấp hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam về cải tiến chất lượng, tối ưu chi phí sản xuất và logistics, đồng thời đẩy mạnh chiến lược chế biến sâu để giữ vững thị phần.