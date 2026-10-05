Thái Lan gục ngã theo kịch bản đau đớn, Indonesia đăng quang ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Tuyển Indonesia đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau trận chung kết đầy kịch tính.

Cả Thái Lan và Indonesia đều có những màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Tuyển Thái Lan giành vé sớm chỉ sau 2 lượt trận và các trụ cột được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Indonesia đi tiếp sau chiến thắng ngoạn mục 9-2 trước Bangladesh.

Bước vào trận chung kết, với lợi thế sân nhà Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia tự tin chơi tấn công. Trong 10 phút đầu tiên, hết Vickery rồi Mitchell Baker có tình huống uy hiếp khung thành Thái Lan.

Nhưng đội tuyển Thái Lan không chỉ biết chịu trận. Voi chiến nỗ lực vùng lên trong những phút tiếp theo. Cơ hội đến với Teerasak trong vòng cấm địa Indonesia nhưng cú sút không đủ làm khó thủ môn. Phút 18, pha phá bóng không tốt của hậu vệ Indonesia đưa bóng đên chân Chanathip trong thế không bị ai kèm. Đáng tiếc, "Messi Thái" lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) nhỉnh hơn về thể chất trong khi tuyển Thái Lan lại cho thấy sự tinh quái và kỹ thuật

Thế trận ăn miếng trả miếng tiếp tục trong những phút tiếp theo của hiệp một. Tuy nhiên, các chân sút của cả 2 đội đều có sự nóng vội nhất định trong pha xử lý cuối cùng và 45 phút đầu tiên khép lại với tỉ số 0-0.

Những sự điều chỉnh của cả 2 đội đến ngay đầu hiệp hai. Indonesia là đội cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng Thái Lan lại tỏ ra lợi hại mỗi khi có bóng.

Supachai Chaided có 2 cơ hội để trở thành người hùng cho đội khách song đều không thể đưa bóng trúng đích. Phút 47, cú đánh đầu của tiền đạo cao 1m81 đưa đi chệch cột dọc. Tới phút 68, đường chuyền sai từ chân cầu thủ Indonesia chẳng khác nào đường chọc khe cho Supachai thoát xuống đối mặt thủ môn. Chỉ có điều, chân sút 27 tuổi không thể bứt phá hoàn toàn khỏi hậu vệ đội bạn và rồi tung cú sút thiếu chính xác.

Ngay sau cơ hội của Supachai, đến lượt các CĐV Indonesia phải ôm đầu nuối tiếc. Sai sót từ hậu vệ Thái Lan giúp Mitchell Baker có khoảng trống mênh mông để dứt điểm. Tuy nhiên, cú đá chân trái lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước ngoặt lớn của trận đấu chỉ đến ở phút 82. Mickelson bên phía Thái Lan phạm lỗi với Romeny và phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ hai. Cú sút phạt trực tiếp của Dean James đập trúng Iklas Sanron rồi đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực từ thủ thành Thái Lan.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Dẫn trước 1 bàn và chơi hơn người, tưởng như Indonesia đã nắm chắc phần thắng. Dù vậy, Thái Lan thêm một lần cho thấy tại sao họ là đội tuyển nhiều lần vô địch Đông Nam Á nhất trong lịch sử.

Phút 87, chỉ với 10 người, Thái Lan tổ chức tấn công. Ratree - người vào thay cho Chanathip gặp chấn thương - từ cánh phải treo bóng vào khu vực 16m50 của Indonesia. Trong vòng cấm địa, Indonesia áp đảo về quân số nhưng lại kèm người quá lỏng lẻo và để cho chính Iklas Sanron lao vào đệm bóng tung lưới, gỡ hòa 1-1.

Niềm vui của các cầu thủ Thái Lan sau bàn gỡ hòa

90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỉ số 1-1, buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Với lợi thế về quân số, đội tuyển Indonesia làm chủ thế trận trong hiệp phụ thứ nhất. Đội bóng xứ Vạn đảo liên tục dồn ép và tung ra các pha dứt điểm. Nhưng hết Dean James rồi đến Romeny không thể đưa bóng vào lưới.

Sang đến hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ Thái Lan bất ngờ có những tình huống dâng cao đội hình. Điều nay khiến cho tuyển Indonesia rơi vào lúng túng. Phút 111, trung vệ Elkan Baggott để mất bóng ngay trước vòng cấm địa. Tuyển Thái Lan lập tức chớp thời cơ, Peeradol Chamratsamee tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Audero, nâng tỉ số lên 2-1.

Rất nhanh chóng, Indonesia lấy lại sự tập trung và dồn lên tấn công. Rihdo thoát xuống sát đường biên ngang bên cánh phải và tạt vào. Elkan Baggott lập công chuộc tội với pha đánh đầu tung lưới, gỡ hòa 2-2 ở phút 116. 2 hiệp phụ kết thúc với tỉ số 2-2 và 2 đội phân định thắng thua trên chấm 11m.

Elkan Baggott (phải) mắc sai lầm rồi lập công chuộc tội

2 lượt đá đầu tiên, cầu thủ 2 đội đều thực hiện thành công. Tới loạt thứ 3, ngôi sao của Thái Lan là Sarach Yooyen lại đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra. Indonesia vươn lên dẫn trước 3-2 trong loạt luân lưu 11m. Loạt thứ tư, trong khi cầu thủ Indonesia sút bóng tung lưới thì Nattapong Sayriya bên phía Thái Lan không thắng được thủ môn Audero.

Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 4-2 trong loạt "đấu súng" và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của Indonesia ở một giải đấu cấp ĐTQG kể từ sau tấm HCV SEA Games năm 1991. Với Thái Lan, dù thất bại nhưng Voi chiến đã có màn trình diễn quả cảm và xứng đáng với những lời khen ngợi.

Kết quả: Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 11m: 4-2)

Bàn thắng

Indonesia: Dean James 84', Elkan Baggott 116'

Thái Lan: Iklas Sanron 87', Peeradol Chamratsamee 111'

Đội hình ra sân

Indonesia: Audero, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Oratmangoen, Pelupessy, Vickery, Haye, Romeny, Mitchell Baker

Thái Lan: Saranon, Bureerat, Tom Bihr, Sayriya, Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Kaman, Chanathip, Khamyok, Teerasak