Bị FIFA trừ hàng loạt điểm số vì thua Malaysia, tuyển Việt Nam có rơi khỏi top 100 thế giới?

Tuyển Việt Nam bị trừ nhiều điểm số sau trận thua Malaysia.

Theo trang chủ FIFA, đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,33 điểm sau trận thua Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là con số thiệt hại rất lớn đối với đoàn quân áo đỏ. Nên biết rằng, trong suốt hành trình vô địch AFF Cup 2026 vừa rồi tuyển Việt Nam chỉ tích lũy được 9,75 điểm.

Đội tuyển Việt Nam để thua 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

Do diễn ra trong lịch thi đấu quốc tế FIFA Days, FIFA ASEAN Cup 2026 được tính điểm theo hệ số x10, gấp đôi so với AFF Cup (hệ số x5). Chính vì thế, những trận thua tại FIFA ASEAN Cup ảnh hưởng không nhỏ đến thứ hạng của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam bị trừ nhiều điểm số sau trận thua Malaysia

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân áo đỏ vẫn đứng hạng 99 thế giới với 1231,29 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách với nhóm xếp sau đã thu hẹp lại đáng kể. Đội tuyển Việt Nam vẫn đối diện nguy cơ rơi khỏi top 100 thế giới nếu các đội xếp sau đạt được kết quả tốt trong những trận đấu còn lại của loạt FIFA Days tháng 9-10/2026.