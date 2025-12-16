Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận việc đẩy lùi binh lính Campuchia khỏi khu vực đền Ta Kwai (thuộc huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin) vào sáng 15-2, cũng như kiểm soát các điểm chiến lược xung quanh, bao gồm Đồi 350 và các vị trí cao gần đó.

Tuy nhiên, theo ông Winthai, tình hình vẫn rất dễ biến động do "phía Campuchia liên tục tấn công bằng mọi loại vũ khí, kể cả tên lửa BM21, pháo binh và vũ khí hạng nhẹ, nhằm phá hủy các vị trí của Thái Lan và giành lại khu vực đã mất".

Tư lệnh lục quân Pana Klaewplodthuk đang theo dõi sát sao tình hình và đã chỉ đạo các đơn vị hành động thận trọng để giảm thiểu thương vong.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Công cộng Thái Lan (Thai PBS), một đoạn video được công bố cho thấy binh sĩ Thái Lan đã giương quốc kỳ và hát quốc ca tại Đền Ta Kwai sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận việc đẩy lùi binh lính Campuchia khỏi khu vực đền Ta Kwai. Ảnh: Thai PBS

Đền Ta Kwai, một di tích lịch sử quan trọng, đã trở thành điểm nóng kể từ các cuộc giao tranh ban đầu (từ ngày 24 đến 28-7).

Lính Campuchia đã thiết lập một căn cứ quân sự bên trong đền sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 29-7 - động thái bị Thái Lan coi là vi phạm Công ước Hague 1954 về bảo vệ tài sản văn hóa.

Khi đợt đụng độ thứ hai bắt đầu vào ngày 7-12 vừa qua, Thái Lan tìm cách giành lại khu vực này.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết đã thu thập bằng chứng về việc mà họ cho là Campuchia sử dụng các di tích cổ làm tiền đồn quân sự, vi phạm Công ước Hague 1954.

Xe cộ rời khỏi huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, sau khi tiêm kích Thái Lan thả bom gần trại tị nạn. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, theo tờ Khmer Times ngày 16-12, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã lên án kịch liệt hành động của Thái Lan, đặc biệt là việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để thực hiện các cuộc không kích nhiều vị trí tại các tỉnh dọc biên giới Campuchia - Thái Lan.

Campuchia cáo buộc các hành động này "vi phạm chủ quyền, Hiến chương Liên hợp quốc và tinh thần Cộng đồng ASEAN", đồng thời cho rằng việc sử dụng F-16 là hành vi sử dụng vũ lực "quá mức cần thiết một cách rõ ràng và phi lý".

Các cuộc không kích được báo cáo đã xâm nhập sâu 80-90 km, gây ra cái chết cho dân thường, khiến hơn 400.000 người phải di tản và tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, thậm chí cả các di sản thế giới của UNESCO như Đền Preah Vihear. Campuchia gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và yêu cầu Thái Lan ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự.

Cũng theo Khmer Times, các cuộc không kích của Thái Lan đã gây ra cuộc khủng hoảng di tản tồi tệ nhất ở Campuchia kể từ thời Khmer Đỏ, với gần nửa triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở 7 tỉnh.

Tình hình nhân đạo tại các trung tâm sơ tán đang rất cấp bách, với nguy cơ dịch bệnh gia tăng do điều kiện sống chật chội.

Hơn nữa, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc chỉ điểm cho quân đội Thái Lan, dẫn đường cho các cuộc không kích.