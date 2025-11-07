Thái Lan đứng trước nguy cơ bị tuột tay 3 tỷ USD

Cộng đồng doanh nghiệp ở Thái Lan đã cảnh báo rằng thiệt hại kinh tế có thể vượt quá 3 tỷ USD nếu biên giới đất liền với Campuchia vẫn đóng cửa, làm gián đoạn hoạt động thương mại trên đất liền cho đến cuối năm nay.

Họ đã thúc giục Chính phủ Thái Lan thực hiện cắt giảm thuế và cung cấp các khoản vay ưu đãi để giảm thiểu những hậu quả tiếp theo.

Tờ Nation Thailand cho biết khu vực tư nhân đã trình ba đề xuất khẩn cấp các biện pháp cứu trợ ngay lập tức vì tình trạng bế tắc ngoại giao đang diễn ra và việc đóng cửa biên giới với Campuchia đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Thái Lan.

Việc đóng cửa này, vốn đã làm gián đoạn hoạt động thương mại và du lịch xuyên biên giới, đang chặn dòng chảy xuất nhập khẩu ước tính khoảng 15 tỷ baht (khoảng 460 triệu USD) hàng tháng, ảnh hưởng nặng nề đến cả hai bên biên giới.

Các nhà lãnh đạo khu vực tư nhân ở Thái Lan đã kêu gọi Chính phủ Hoàng gia Thái Lan (RTG) thực hiện cắt giảm thuế và cho vay ưu đãi, đồng thời cảnh báo rằng việc đóng cửa biên giới kéo dài với Campuchia có thể khiến nền kinh tế thiệt hại 100 tỷ baht, tương đương khoảng 3,06 tỷ USD.

Theo quan điểm của Campuchia, sự gián đoạn này đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho các thương nhân, công ty hậu cần và các nhà xuất khẩu nông sản vốn phụ thuộc vào thị trường Thái Lan về hàng hóa, nguyên liệu thô và nhiên liệu.

Các doanh nghiệp Campuchia, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động gần thị trấn Poipet, Banteay Meanchey và các tỉnh biên giới khác, đã báo cáo khối lượng giao dịch giảm và chi phí hậu cần tăng kể từ khi lệnh đóng cửa bắt đầu.

Một số nhà xuất khẩu buộc phải chuyển hướng hàng hóa qua các cảng của Việt Nam, dẫn đến thời gian vận chuyển dài hơn, chi phí vận chuyển cao hơn và gia tăng thách thức hoạt động cho doanh nghiệp.

Bất chấp những rào cản này, các sản phẩm sản xuất tại Campuchia đang ngày càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ người tiêu dùng trong nước, khi người tiêu dùng ngày càng chuyển sang sử dụng hàng nội địa. Sự chuyển dịch này đang thúc đẩy doanh số, khuyến khích các doanh nghiệp địa phương và góp phần củng cố nền kinh tế Campuchia trong bối cảnh thương mại đang bị gián đoạn, Khmer Times viết.

Phát biểu với tờ Khmer Times, Niraj Gupta, thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội Phòng thương mại Ấn Độ tại Campuchia (IBCC), đồng thời là Giám đốc Macro Computing Solutions, cho biết mối lo ngại của Thái Lan về việc đóng cửa biên giới cho thấy các nền kinh tế trong khu vực đã trở nên gắn kết chặt chẽ như thế nào.

Gupta cho biết: “Mức thiệt hại tiềm ẩn 3 tỷ USD không chỉ là vấn đề của riêng Thái Lan mà còn là lời nhắc nhở về cách thương mại, du lịch và chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia hỗ trợ sinh kế cho cả hai bên.

Ông nói thêm: “Campuchia và Thái Lan không chỉ có chung đường biên giới mà còn có hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ, công nhân và ngành công nghiệp phụ thuộc vào việc di chuyển liền mạch”.

Ông nhấn mạnh rằng các hạn chế kéo dài có thể gây áp lực lên thương mại xuyên biên giới và ảnh hưởng đến đà phục hồi hậu đại dịch của ASEAN. "Điều quan trọng là cả hai chính phủ phải cùng nhau tìm ra các giải pháp thực tế, cân bằng giữa an ninh và tính liên tục của nền kinh tế, để duy trì niềm tin và tăng trưởng khu vực”.