Thái Lan đối phó "trung tâm lừa đảo" ở biên giới

Theo Liên hợp quốc, hàng trăm ngàn người thuộc nhiều quốc tịch đã trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người, bị buộc phải làm việc tại những trung tâm nói trên và tham gia các hoạt động bất hợp pháp khác khắp Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết việc cắt điện được tiến hành ngay trong ngày 4-2 và Cơ quan Điện lực cấp tỉnh (PEA) có thẩm quyền làm như thế đối với các trường hợp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia mà không cần chờ lệnh từ Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) hoặc nội các. Theo tờ The Nation, ông Phumtham cũng cảnh báo người nào không tuân thủ lệnh trên sẽ bị chuyển đi nơi khác hoặc bị kỷ luật vì cho phép các băng nhóm lừa đảo tác động đến Thái Lan. Theo dữ liệu của Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan, hơn 500.000 người dân nước này trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2024. Thủ đoạn lừa đảo này đã gây thiệt hại cho Thái Lan hơn 60 tỉ baht (khoảng 43.744 tỉ đồng).

KK Park là nơi tập trung của tội phạm lừa đảo và buôn người khét tiếng tại thị trấn Myawaddy – Myanmar Ảnh: DW

Theo ông Phumtham, các cơ quan liên quan có nhiệm vụ chỉ định những khu vực sẽ bị cắt điện, bao gồm 2 thị trấn Shwe Kokko và Myawaddy tại Myanmar - nổi tiếng là nơi tập trung của tội phạm lừa đảo và buôn người. Khi được hỏi liệu việc cắt điện ở Myawaddy có ảnh hưởng đến người dùng hộ gia đình ở đó hay không, ông Phumtham cho biết Myanmar nên chăm sóc người dân của mình và chịu trách nhiệm vì đã để các băng nhóm tội phạm dạng này hoạt động trên lãnh thổ họ.

Thái Lan đang tham gia chiến dịch đa quốc gia nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông tại Myawaddy. Theo Reuters, nước này cũng lo ngại sự hoành hành của tội phạm ở đó tác động đến ngành du lịch và tìm cách xoa dịu nỗi lo về an toàn của các du khách đến từ thị trường quan trọng Trung Quốc.