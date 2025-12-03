Thái Lan để xảy ra sự cố “dở khóc dở cười” ngay trước trận của U22 Việt Nam

Theo hãng truyền thông Thairath, sân vận động Rajamangala đã “hỗn loạn” vì sự cố nhiều bóng đèn bị hỏng trước thềm 2 trận mở màn môn bóng đá nam tại SEA Games 33 (giữa U22 Việt Nam gặp Lào và U22 Thái Lan gặp Timor Leste).

Trước đó, lãnh đạo ngành thể thao Thái Lan đã triển khai quỹ ngân sách 125 triệu baht để cải tạo sân Rajamangala, bao gồm cả hạng mục cải tạo những thiết bị chiếu sáng. Tuy nhiên, sự cố lại xảy ra và điều bất ngờ ở chỗ trước thềm 2 trận đấu hôm nay, ban quản lý sân Rajamangala đã phải cấp tốc mượn một số bóng đèn ở sân Nakhon Ratchasima để tạm thời “chống cháy”.

Hệ thống chiếu sáng trên sân Rajamangala bị hỏng trước thềm trận đấu của U22 Việt Nam.

“Hóa ra hệ thống đèn tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala đang gặp sự cố.

Sự quan tâm đặc biệt đang dâng cao ngay lúc này trong ngày đầu tiên của SEA Games. Trận đấu dự kiến diễn ra vào hôm nay, và một số đèn tại sân vận động Rajamangala đã bị hỏng. Ban tổ chức không có đèn dự phòng thay thế. Họ buộc phải đến Korat và mượn sân vận động 80 năm tuổi này để sử dụng.

Sân vận động Rajamangala đã mượn đèn từ Sân vận động kỷ niệm 80 năm thành lập, dự kiến sẽ được sử dụng cho trận đấu thuộc giải quốc nội giữa Nakhon Ratchasima Mazda FC và BG Pathum United vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12.

Trong khi đó, một văn bản ngân sách yêu cầu cải tạo Sân vận động Quốc gia Rajamangala đã được công bố. Văn bản này bao gồm tám hạng mục, tổng cộng 125,2 triệu baht.

Tám hạng mục ngân sách được đề xuất bao gồm cải thiện kết cấu, nhà vệ sinh, hệ thống điện, hệ thống camera quan sát và cột điện. Tuy nhiên, hệ thống đèn tại Sân vận động Rajamangala vẫn chưa được thay thế, đảm bảo chúng sẵn sàng sử dụng trước khi môn bóng đá nam SEA Games 2025 bắt đầu hôm nay” – trang Thairath đưa tin.

Ngoài việc đèn ở sân Rajamangala bị hỏng, ban tổ chức SEA Games cũng để xảy ra một sự cố khác trong trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp Lào.

Theo đó, khi hai đội đã xếp hàng chuẩn bị thực hiện nghi thức hát Quốc ca, hệ thống âm thanh trên sân bất ngờ không hoạt động. Do không thể khắc phục kịp thời, BTC buộc phải để toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện của U22 Việt Nam và U22 Lào hát “chay” giữa sân.

Ngay sau đó, tờ Siamsport (Thái Lan) đã liên hệ với Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) để tìm hiểu nguyên nhân. Được biết, ban tổ chức đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới U22 Việt Nam và U22 Lào về sự cố này.