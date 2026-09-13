Thái Lan công bố đội hình cực mạnh, quyết hạ tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Rất nhiều trụ cột Thái Lan từng vắng mặt ở AFF Cup đã được triệu tập trở lại ĐTQG để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh tại Indonesia.

Chiều 13/9, LĐBĐ Thái Lan đã công bố danh sách gồm 55 tuyển thủ quốc gia được HLV Anthony Hudson lựa chọn để chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà “Voi chiến” cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Điểm đáng chú ý trong bản danh sách này là sự góp mặt của rất nhiều trụ cột quen thuộc, những cái tên từng vắng mặt ở kỳ AFF Cup vừa qua.

Ở hàng tiền vệ, những trụ cột như Chanathip Songkrasin, Benjamin Davis, Worachit Kanitsribampen, Thitipan Puangchan hay Weerathep… đều được điền tên.

Trên hàng tiền đạo, cặp anh em Supachok Sarachart và Supanut Mueanta cũng trở lại. Bên cạnh đó, Supachai Jaided hay ngôi sao đang chơi ở J.League là Teerapat Pruethong hay Teerasil Dangda cũng góp mặt.

Trong khi đó, ở tuyến hậu vệ, trụ cột kỳ cựu Theerathon Bunmathan cũng được điền tên. Bên cạnh đó, Jonathan Khemdee cũng sẽ trở lại ĐTQG.

Thái Lan sẽ dự FIFA ASEAN Cup bằng lực lượng mạnh nhất.

Có thể thấy, danh sách sơ bộ này cũng là lực lượng mạnh nhất của tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện, tất nhiên mạnh hơn khá nhiều so với lực lượng trẻ vừa dự AFF Cup. Danh sách này cũng gồm tất cả các ngôi sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài.

Dự kiến, ngày mai (14/9), HLV Anthony Hudson sẽ chốt danh sách từ 55 cầu thủ hiện tại xuống còn 23 cầu thủ cuối cùng, trước khi tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Có thể thấy, tuyển Thái Lan đang rất quyết tâm trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, truyền thông và người hâm mộ xứ Chùa Vàng cũng rất kỳ vọng rằng đội nhà có thể triệu tập “đội hình A” để đánh bại tuyển Việt Nam sau khi họ đã thất bại ở AFF Cup 2026.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan và tuyển Việt Nam nằm cùng bảng B, bên cạnh Philippines và Pakistan. Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ngay từ lượt trận thứ hai vào ngày 29/9, ba ngày sau khi thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán Philippines.

Danh sách 55 tuyển thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026:

Thủ môn (5)

Kampol Pathom-attakul (Ratchaburi FC)

Korrakot Pipatnadda (Muangthong United)

Patiwat Khammai (True Bangkok United)

Saranon Anuin (BG Pathum United)

Chatchai Budprom (Buriram United)

Hậu vệ (18)

Nicholas Mickelson (SV Elversberg)

Wanchai Jarunongkran (True Bangkok United)

Oussama Thiengkham (PT Prachuap FC)

Chaiphol Adthon (Port FC)

Manuel Tom Bihr (Port FC)

Nattapong Sairiya (Chonburi FC)

Chanapach Buaphan (BG Pathum United)

Peerapat Akkatham (Port FC)

Saringkan Promsupa (Sukhothai FC)

Jonathan Khemdee (Ratchaburi FC)

Pansa Hemviboon (Buriram United)

Adisorn Promrak (Ratchaburi FC)

Chinnaphat Lee-oh (Buriram United)

Suphan Thongsong (True Bangkok United)

Suphanan Bureerat (Port FC)

Waris Chuthong (BG Pathum United)

Narubadin Weerawatnodom (Buriram United)

Sanchai Nontasila (Ratchaburi) FC)

Tiền vệ (18)

Sarach Yooyen (BG Pathum United)

Peeradon Chamratsamee (Port FC)

Thossawat Limwannasathian (Ratchaburi FC)

Thitiphan Puangchan (True Bangkok United)

Phitiwat Sukjitthammakul (Buriram United)

William Weidersjö (Uthai Thani FC)

Theerathon Bunmathan (Buriram United)

Anan Yodsangwal (Buriram United)

Pokklaw Anan (True Bangkok United)

Weerathep Pomphan (True Bangkok United)

Thanawat Suengchitthawon (Ratchaburi FC)

Kritsada Kaman (BG Pathum United)

Seksan Ratree (Port FC)

Itthimon Thipphanet (Consadole Sapporo)

Chanathip Songkrasin (BG Pathum United)

Kakana Khamyok (True Bangkok United)

Worachit Kanitsribampen (Port FC)

Benjamin Davis (Uthai Thani FC)

Tiền đạo (14)

Supachai Chaided (Buriram United)

Iklas Sanhoran (Buriram United)

Jude Soonsup-Bell (Port FC)

Teerasak Poeiphimai (Port FC)

Yotsakon Burapha (Chonburi FC)

Supachok Sarachat (Consadole Sapporo)

Thanakrit Chotmueangpak (Buriram United)

Suphanat Mueanta (Omiya Ardija)

Teeraphat Prue-thong (Consadole Sapporo)

Patrick Gustavsson (BG Pathum United)

Jehanafi Mama (PT Prachuap FC)

Chawanwit Sae-lao (Prime Bangkok)

Teerasil Dangda (True Bangkok United)

Picha Autra (True Bangkok United)