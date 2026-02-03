Thái Lan có thể đối mặt cơn bĩ cực nhất trong vài chục năm

Nền kinh tế Thái Lan - từng là điểm sáng tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á - hiện đang đối mặt với giai đoạn tăng trưởng thấp nhất trong hơn ba thập kỷ, khi các động lực cũ suy yếu và mới chưa đủ mạnh để bù đắp.

Theo báo cáo của The Nation, Bộ Tài chính Thái Lan dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 vào khoảng 2,0 %, thấp hơn so với các năm trước và phản ánh cả những khó khăn từ môi trường kinh tế toàn cầu cùng các yếu tố nội địa. Xuất khẩu dự kiến tăng chỉ khoảng 1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng mạnh 12,9% trong năm 2025, trong khi nhập khẩu lại được dự đoán tăng gần 4%, cho thấy cán cân thương mại đang chịu áp lực mới.

Xuất khẩu - một trong những trụ cột kinh tế Thái Lan - đang chịu ảnh hưởng bởi các chính sách thương mại quốc tế và cạnh tranh toàn cầu. Dòng chảy vận tải trước đây được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh mẽ ở các thị trường lớn đã dịu lại, đòi hỏi ngành công nghiệp xuất khẩu của Thái Lan phải thích ứng nhanh với môi trường mới.

Theo cảnh báo của Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking, nếu không có cải cách cấu trúc mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, tăng trưởng kinh tế có thể tiếp tục “dậm chân tại chỗ” trong các năm tới.

Những con số dự báo từ các tổ chức uy tín như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng phản ánh xu hướng tương tự. IMF dự báo kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng khoảng 1,6% trong năm 2026, sau khi đạt 2,1% trong năm 2025, do các thách thức kéo dài từ cấu trúc kinh tế và tác động của môi trường toàn cầu. IMF nhấn mạnh các yếu tố như đứt gãy chuỗi cung ứng, nợ hộ gia đình cao và sự hồi phục chưa bền vững của một số ngành dịch vụ có thể làm chậm đà tăng trưởng.

Một trong những khó khăn rõ nét là khả năng cạnh tranh quốc tế của Thái Lan bị xói mòn khi đồng baht mạnh lên, làm giảm lợi thế giá cạnh tranh đối với hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ du lịch. Bộ Ngân hàng Thái Lan (Bank of Thailand) gần đây đã tăng cường quản lý thị trường vàng và hạn chế một số giao dịch lớn nhằm kiềm chế sự tăng giá của baht, nhằm duy trì tính cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế trong bối cảnh tiền tệ nội tệ liên tục mạnh lên trong đầu năm 2026.

Trong bối cảnh đó, tiêu dùng nội địa và du lịch đóng vai trò quan trọng hơn trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế. Số liệu mới từ Xinhua News cho thấy trong tháng 12/2025, kinh tế Thái Lan tăng trưởng theo tháng nhờ sự hồi phục của xuất khẩu và nhu cầu nội địa tăng lên, với chi tiêu tiêu dùng và đầu tư tư nhân là động lực chính. Đây là tín hiệu khả quan giữa bức tranh tổng thể vẫn còn nhiều thách thức.

Tuy nhiên, các dấu hiệu phục hồi này vẫn chưa đủ mạnh để kéo tăng trưởng tổng thể vượt xa mức dự báo thấp. Báo cáo của The Nation và các tổ chức phân tích đều chỉ ra rằng tăng trưởng 1,5–2,0 % trong 2026 sẽ là một trong những con số thấp nhất trong lịch sử Thái Lan ngoài các năm khủng hoảng, phản ánh những áp lực nội tại như nợ hộ gia đình cao, nhu cầu tiêu dùng yếu đi và đầu tư tư nhân hạn chế, cùng các yếu tố ngoại tại như thuế quan toàn cầu và cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp Thái Lan kỳ vọng rằng sự phục hồi mạnh mẽ hơn sẽ phụ thuộc vào cải cách cấu trúc sâu rộng, bao gồm việc thúc đẩy ngành xuất khẩu có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn, cải thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tăng hiệu suất lao động và thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả hơn. Đây được xem là những yếu tố then chốt để đổi chiều tăng trưởng và củng cố vị thế của nền kinh tế Thái Lan trong khu vực và trên trường quốc tế.