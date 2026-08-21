Thái Lan chọn Rajamangala làm sân nhà, nhưng đó lại là "đất lành" của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik rất có duyên với SVĐ Rajamangala.

"Chảo lửa" Rajamangala được đội tuyển Thái Lan lựa chọn làm địa điểm tổ chức trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 với tuyển Việt Nam. Rajamangala từng chứng kiến nhiều chiến tích của tuyển Thái Lan. Nhưng SVĐ này lại là nơi mà HLV Kim Sang-sik có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Gần 2 năm trước, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỉ số 3-2 ngay trên sân Rajamangala để đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2024. Đó là danh hiệu đầu tiên của HLV Kim Sang-sik cùng với bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ vẫn còn nhớ như in hình ảnh các khán giả Thái Lan bất lực nhìn trái bóng từ từ lăn vào lưới sau cú đá quyết định của Hai Long.

Đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch AFF Cup 2026 trên sân Rajamangala

Tới SEA Games 2025, Rajamangala tiếp tục là "đất lành" với HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng với U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở vòng bảng và vượt qua U23 Philippines ở bán kết trên SVĐ này. Ở trận chung kết, tưởng như đám đông CĐV Thái Lan trên các khán đài Rajamangala sẽ được ăn mừng khi Voi chiến dẫn 2-0 trước U23 Việt Nam. Nhưng đoàn quân dưới quyền HLV Kim Sang-sik đã ngược dòng ngoạn mục để thắng ngược 3-2 và giành tấm HCV môn bóng đá nam.

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 2025 tại Rajamangala

Với HLV Kim Sang-sik và đa phần các tuyển thủ Việt Nam, áp lực từ các khán đài sân Rajamangala đã dần trở nên quen thuộc. "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ biết cách vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu trong trận chung kết lượt đi, qua đó mở ra cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8.