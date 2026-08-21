Nhận định Thái Lan vs Việt Nam, chung kết AFF Cup 2026 (20h00 ngày 22/8).

Nhận định Thái Lan vs Việt Nam, chung kết AFF Cup 2026

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8 trên SVĐ Rajamangala, Thái Lan.

Nhận định chung

Sau khi thắng 3-1 ở lượt đi, ít ai ngờ đội tuyển Thái Lan lại vất vả đến thế trước Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2026. Voi chiến đánh mất chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải, để thua 1-2 trước Singapore và suýt nữa không thể bảo toàn được lợi.

Trận thua tại Rajamangala chỉ ra nhiều vấn đề của đội tuyển Thái Lan. Hàng phòng ngự đôi khi thiếu tập trung và phải trả giá bằng những bàn thua. Thủ môn Kampol Pathomakkakul dù có hàng loạt tình huống cứu thua tốt nhưng cũng không thể giữ sạch mành lưới. Đặc biệt khi Singapore sử dụng nhiều pha bóng bổng, Thái Lan đã có những giây phút chao đảo.

Thái Lan (áo xanh) vẫn là thế lực tại AFF Cup dù không phải lúc nào cũng có đội hình mạnh nhất

Khả năng tận dụng cơ hội cũng là một vấn đề không nhỏ. Các chân sút Thái Lan phung phí nhiều tình huống có thể ghi bàn thắng "kết liễu" trận đấu. Riêng Teerasak Poeiphimai còn tới 2 lần đưa bóng trúng cột dọc.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng Thái Lan cuối cùng vẫn giành tấm vé vào chung kết. Họ vẫn là tập thể rất bản lĩnh và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những pha phối hợp bóng ngắn truyền thống cộng thêm sự thực dụng của HLV Anthony Hudson khiến cho tuyển Thái Lan ngày càng trở nên đáng sợ hơn.

Đội tuyển Việt Nam cũng gặp những vấn đề tương tự Thái Lan. Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội trong khi hàng thủ không phải lúc nào cũng giữ được sự chắc chắn. Nhưng trong trận bán kết lượt về, tuyển Việt Nam vẫn kịp có được bàn thắng dẫn trước để rồi kết thúc một cách trọn vẹn với tỉ số 2-0 trước Malaysia.

Xuân Son đang đạt phong độ cao trong giai đoạn quyết định của AFF Cup 2026

Hướng tới trận chung kết lượt đi trên sân khách, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ trở về với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Các cầu thủ phòng ngự Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm đến những tình huống tranh chấp tay đôi. Bởi Thái Lan có những cầu thủ rê dắt rất ấn tượng. Cặp tiền vệ trung tâm cũng sẽ phải lùi thấp hơn để tăng khả năng phòng ngự từ xa.

Trong khi đó, các tiền đạo như Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son sẽ thường xuyên bị đối phương theo kèm và chia cắt. Những chân sút tuyển Việt Nam cần kết nối được với nhau để tạo ra những "quả đấm thép" xuyên thủng hàng thủ Thái Lan.

Dự đoán Thái Lan vs Việt Nam

SportsKeeda nhận định: Đội tuyển Việt Nam là ĐKVĐ và đang đạt phong độ cao. Họ sẽ có được kết quả chấp nhận được trong trận chung kết lượt đi. Dự đoán: Thái Lan 1-1 Việt Nam

Soccer Vista dự đoán: Thái Lan 0-1 Việt Nam

Futbol 24 nhận định: Việt Nam giành chiến thắng và Thái Lan không thể ghi bàn

Thông tin trước trận đấu Thái Lan vs Việt Nam

Phong độ tại AFF Cup 2026

Thái Lan: Thắng 5, thua 1; ghi được 14 bàn thắng, nhận 3 bàn thua

Việt Nam: Thắng 5, hòa 1; ghi được 15 bàn thắng, nhận 1 bàn thua

Chân sút hàng đầu

Thái Lan: Teerasak Poeiphimai - 4 bàn; Kakana Khamyok - 3 bàn; Yotsakorn Burapha - 2 bàn

Việt Nam: Đình Bắc, Xuân Son - 5 bàn; Đỗ Hoàng Hên - 2 bàn

Thành tích đối đầu

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026: Thái Lan vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Thái Lan thắng Hai đội hòa nhau Việt Nam thắng