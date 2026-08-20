Báo Indonesia: "Chiến lược thiên tài của HLV Kim Sang-sik sẽ đe dọa Thái Lan"

Báo Indonesia đánh giá cao chiến lược của HLV Kim Sang-sik.

"Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik ngay lập tức đặt toàn đội vào trạng thái tập trung cao độ sau khi giành quyền lọt vào chung kết AFF Cup 2026. Đối đầu với đối quen thuộc Thái Lan, ông Kim Sang-sik chỉ đạo các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào việc phục hồi thể lực", trang Bola (Indonesia) mở đầu bài phân tích.

Bola đánh giá HLV Kim Sang-sik đã có chiến lược quay vòng cầu thủ rất hợp lý: "Lịch trình dày đặc là một mối lo ngại lớn tại AFF Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận ông đã phải vắt óc suy nghĩ để đảm bảo thể trạng của các cầu thủ không bị ảnh hưởng trước trận chung kết lượt đi trên sân của Thái Lan. Chiến lược thiên tài của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ đe dọa Thái Lan".

HLV Kim Sang-sik liên tục thay đổi đội hình xuất phát qua các trận đấu AFF Cup 2026

Ở trận bán kết lượt về với Malaysia, HLV Kim Sang-sik thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình so với lượt đi. Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Văn Vĩ, Nguyễn Xuân Son và Tài Lộc đồng loạt ngồi dự bị, nhường chỗ cho Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Phan Tuấn Tài, Hai Long và Đỗ Hoàng Hên.

Tiếp đó, trong trận đấu ông lại tận dụng đủ 5 sự thay đổi người. Hoàng Hên, Hai Long và Hoàng Đức đều rời sân từ khá sớm. Đặc biệt, ông Kim còn trao cơ hội cho trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt trong khoảng hơn 10 phút cuối.

Tính đến hết vòng bán kết, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng tổng cộng 21/25 tuyển thủ trong danh sách đăng ký dự AFF Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Chỉ còn 4 người chưa ra sân là 2 thủ môn Đặng Văn Lâm, Trung Kiên, tiền vệ Ngọc Mỹ và tiền đạo Phạm Gia Hưng.

Thể trạng sung mãn sẽ giúp tuyển Việt Nam sẵn sàng đương đầu với Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup

Không loại trừ khả năng trong trận chung kết lượt đi, HLV Kim Sang-sik sẽ lại đưa ra những điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Sự linh hoạt này vừa giúp tuyển Việt Nam khó bị bắt bài, lại vừa giúp các cầu thủ có đủ thời gian phục hồi thể lực và nhập cuộc trong trạng thái sung mãn nhất.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8.