Thái Lan chịu khổ "tứ bề", nguy cơ mất 23.000 tỷ đồng

Maybank Research đã hạ dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế ASEAN-6, viện dẫn cú sốc lạm phát đình trệ do giá năng lượng tăng cao và gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông.

Trung tâm nghiên cứu hiện dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực sẽ tăng trưởng 4,5% vào năm 2026 và 4,7% vào năm 2027, giảm so với dự báo trước đó là 4,8% cho cả hai năm. Trong đó, Thái Lan bị dự báo giảm rất mạnh, giảm 0,3 điểm phần trăm.

Đồng thời, lạm phát dự kiến sẽ tăng. Maybank Research đã nâng dự báo lạm phát ASEAN-6 lên 2,7% cho cả năm 2026 và 2027, từ mức 2,2% và 2,5% trước đó, với mức điều chỉnh tăng lớn nhất ở Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Giá năng lượng tăng cao cũng được dự báo sẽ gây áp lực lên ngân sách nhà nước, đặc biệt là ở Indonesia, Thái Lan và Malaysia do trợ cấp nhiên liệu.

Trước đó, theo phân tích của Krungsri Research, việc giá dầu tăng mạnh có thể khiến GDP Thái Lan giảm từ 0,2–0,9% , đồng thời đẩy lạm phát tăng đáng kể trong năm 2026. Điều này phản ánh mức độ phụ thuộc cao của nền kinh tế vào năng lượng nhập khẩu, trong bối cảnh hơn một nửa nhu cầu dầu của nước này đến từ nước ngoài.

Các nguồn tin từ The Nation Thailand cũng cảnh báo rằng nếu giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, chi phí vận tải, điện và sản xuất sẽ tăng mạnh, kéo theo giá hàng hóa tiêu dùng và làm suy yếu sức mua trong nước. Tác động đã bắt đầu lan sang các ngành kinh tế chủ lực. Ngành du lịch – trụ cột tăng trưởng của Thái Lan – đang đối mặt nguy cơ mất tới 29 tỷ baht (khoảng 23.600 tỷ đồng) doanh thu do giá vé máy bay tăng và chi phí nhiên liệu leo thang.

Không chỉ vậy, thị trường tài chính cũng phản ứng tiêu cực. Theo The Diplomat , chỉ số chứng khoán Thái Lan đã chịu áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư lo ngại chi phí năng lượng tăng sẽ làm suy yếu tăng trưởng. Trong khi đó, đồng baht cũng chịu áp lực mất giá khi dòng vốn quốc tế dịch chuyển sang các tài sản an toàn hơn trong bối cảnh giá dầu tăng cao.

Các chuyên gia Thái Lan nhận định, nếu xung đột kéo dài trên 3 tháng, tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng sâu rộng hơn, không chỉ ở lạm phát mà còn ở xuất khẩu, sản xuất và tiêu dùng nội địa. Điều này cho thấy khủng hoảng năng lượng không chỉ là vấn đề giá xăng dầu, mà đang trở thành rủi ro vĩ mô lớn đối với nền kinh tế Thái Lan trong năm 2026.