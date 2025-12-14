Thái Lan chính thức xin lỗi đoàn Việt Nam vì sự cố sai bản đồ và quốc kỳ tại SEA Games

Trong những ngày qua, ban tổ chức SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra khá nhiều sai sót, điển hình là sự cố hiển thị sai bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc (bản đồ thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc). Những sai sót này gây xôn xao dư luận cả ở Việt Nam lẫn Thái Lan.

Theo những thông tin mới nhất, Ban Tổ chức Thể thao Thái Lan (Thailand Sports Organizing Committee – THASOC) đã có thư chính thức gửi Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, bày tỏ lời xin lỗi về những sai sót xảy ra trong quá trình tổ chức và truyền hình một số nội dung tại SEA Games.

Người đứng tên thư xin lỗi này là ông Kongsak Yodmanee - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT). Trong thư, Ban tổ chức nước chủ nhà thừa nhận và làm rõ hai sai sót đáng tiếc đã xảy ra, đồng thời khẳng định tinh thần cầu thị, trách nhiệm và cam kết không để tái diễn những sự việc tương tự.

THASOC một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và các bên liên quan, thể hiện trách nhiệm và thiện chí trong việc gìn giữ hình ảnh, uy tín của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Ban tổ chức hiển thị sai bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc.

Lỗi hiển thị sai quốc kỳ khi phát trực tiếp môn bóng rổ tại SEA Games 33.

Trong thư xin lỗi từ phía Thái Lan có nội dung:

"1. Về việc thể hiện sai lãnh thổ Việt Nam trong tiết mục biểu diễn "Chúng ta là một - Kết nối bởi biển cả" tại lễ khai mạc SEA Games 33 vào ngày 9-12-2025 tại sân vận động quốc gia Rajamangala:

Có vẻ như ban tổ chức đã không đưa Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc vào bản đồ Việt Nam, điều này đã gây khó chịu cho phía Việt Nam, vì đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm liên quan đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Thông tin đồ họa hiển thị sai trong buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi bóng rổ 3x3:

Đội ngũ phát sóng đã hiển thị sai cờ của các đội tham gia, bao gồm Malaysia, Lào, Philippines và Việt Nam, gây lo ngại và bức xúc cho các nước tham gia.

Ủy ban Tổ chức Thể thao Thái Lan (THASOC) không bỏ qua những vấn đề này và sẽ phối hợp với tất cả các bên liên quan để khắc phục, ngăn ngừa bất kỳ sai sót nào trong tương lai có thể dẫn đến những hành vi không đúng mực. Chúng tôi cam kết chú ý đến từng chi tiết, đảm bảo những sự cố này không lặp lại.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự thất vọng nào đã gây ra".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam trao đổi với BTC SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc.