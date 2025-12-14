Chuyên gia: “Thật tiếc vì U22 Việt Nam không thắng Malaysia 3-0, U22 Indonesia thì quá tệ”

Tại lượt cuối vòng bảng môn bóng đá SEA Games 33, U22 Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trong khi Indonesia cũng thắng Myanmar 3-1. Tuy nhiên, U22 Indonesia vẫn là đội bị loại sớm, vì thua Malaysia trên danh sách các đội nhì vì kém về hiệu số bàn thắng bại. Đây là kết quả rất đáng thất vọng với đội bóng xứ Vạn đảo bởi trước đó họ vốn là nhà đương kim vô địch.

Bình luận viên bóng đá người Indonesia, Ronny Pangemanan, đã lên tiếng về thất bại đau đớn của đội nhà. Vị chuyên gia này cũng thừa nhận rằng ông tiếc nuối vì U22 Việt Nam không thắng Malaysia với cách biệt 3 bàn.

“Thật đáng tiếc. Chúng tôi thắng 3-1 nhưng lại thất bại vì Malaysia giành vé vào vòng tiếp theo. Malaysia ghi bốn bàn và để thủng lưới ba bàn. Họ bằng điểm với chúng tôi. Chúng tôi để thủng lưới ba bàn và ghi hai bàn.

Nếu hôm qua Malaysia thua Việt Nam 0-3, chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Quả thực rất đáng tiếc!”.

BLV người Indonesia tiếc vì Malaysia không thua U22 Việt Nam 0-3.

Mặc dù tiếc nuối trước kịch bản bị loại, song bình luận viên Ronny Pangemanan cũng thất vọng về màn trình diễn của U22 Indonesia ở kỳ SEA Games năm nay. Ông đưa ra khá nhiều bình luận để chỉ trích đội nhà.

“Nhưng nếu nhìn lại trận đấu, chúng ta thực sự không quá nhiệt huyết. Có thể thấy những bàn thắng đó đến như thế nào. Hơn nữa, hai bàn thắng cuối cùng đều được ghi ở phút bù giờ. Nếu chúng được ghi trước phút 90 hoặc 80, thì tỷ số sẽ tốt hơn nhiều, nâng tổng số bàn thắng lên 4 vì mục tiêu của chúng ta là giành chiến thắng chung cuộc 4-1".

"Chúng ta nên biết ơn chiến thắng 3-1 này. Nhưng kết quả này không đảm bảo cho chúng ta một suất vào bán kết, vì chủ nhà Thái Lan đang chờ đợi. Vì vậy, đội á quân xuất sắc nhất sẽ là Malaysia”.

Theo Ropan, thảm họa xảy ra vì U22 Indonesia đã để thủng lưới trước. Điều đó đã gây áp lực lớn lên các cầu thủ.

“U22 Indonesia quá tệ. Họ để thủng lưới bàn đầu tiên trước Myanmar. Nếu không để thủng lưới, chúng tôi đã có thể thắng 3-0. Đó sẽ là một bàn thắng tốt để giành vé đi tiếp. Việc để thủng lưới bàn đó đã gây áp lực lên các cầu thủ.

Toni Firmansyah đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó Jens Raven được tung vào sân, nhưng đã quá muộn, ở những phút cuối cùng. Và anh ấy lẽ ra có thể ghi thêm hai bàn nữa nếu vào sân sớm hơn”.

Chuyên gia người Indonesia thất vọng với đội nhà.

Tại vòng bán kết, U22 Việt Nam sẽ chạm trán Philippines vào ngày 15/12, trong khi đó chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Malaysia ngày 18/12.



