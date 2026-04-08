Thái độ mới nhất của Á hậu Huyền My giữa lúc bị tấn công vì đôi giày bẩn giá 2 triệu

Những ngày qua, Á hậu Huyền My trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng tranh cãi liên quan đến việc thanh lý một đôi giày đã qua sử dụng với mức giá khoảng 2 triệu đồng. Nguyên nhân xuất phát từ hình ảnh món đồ bị nhận xét trông “đen đen, bẩn bẩn” nhưng lại được bán với giá cao. Không chỉ thế, Huyền My còn thanh lích túi hiệu trăm triệu nhưng bị chê màu lỗi thời, không có hóa đơn hay hộp... Trước làn sóng phản ứng từ cộng đồng mạng, Huyền My sau đó đã lên tiếng, cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong việc thanh lý đồ cá nhân. Cô nhấn mạnh mục đích chính chỉ là dọn dẹp tủ đồ, tránh lãng phí, chứ không đặt nặng chuyện tiền bạc.

Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt khi câu chuyện tiếp tục được lan truyền trên các diễn đàn. Trên trang thanh lý đồ lẫn Instagram cá nhân của Huyền My xuất hiện hàng loạt mỉa mai, tấn công bằng những lời lẽ tiêu cực. Giữa lúc dư luận còn nhiều ý kiến trái chiều, Huyền My mới đây đã có động thái mới trên mạng xã hội. Cô đăng tải hình ảnh đi ăn uống cùng bạn bè tại một nhà hàng, thể hiện cuộc sống sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi những ồn ào đang diễn ra.

Không chỉ dừng lại ở đó, Huyền My còn trực tiếp tương tác dưới phần bình luận khi nhận về ý kiến kém thiện cảm. Cụ thể, trước bình luận cho rằng những món đồ cô thanh lý "trông thấy gớm”, Huyền My đã đáp lại ngắn gọn: "Đồ gì gớm thế bạn”. Câu trả lời này lập tức gây chú ý, bởi thể hiện thái độ thẳng thắn, không né tránh khi đối diện với ý kiến tiêu cực. Hiện tại, hình ảnh đôi giày bẩn cũng những món đồ gây tranh cãi cũng đã biến mất trên trang thanh lý đồ của Huyền My.

Chuyện gì đang xảy ra với Huyền My?

Ồn ào xoay quanh việc thanh lý đôi giày của Huyền My bắt nguồn từ việc cô đăng ảnh bán lại 1 đôi giày đã qua sử dụng với giá 2 triệu. Bề mặt và đế giày bị nhận xét là xỉn màu, có những vết bẩn dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, khiến tổng thể trông bẩn. Nhiều người cho rằng, với đồ second-hand, việc có dấu hiệu sử dụng là điều bình thường, nhưng trong trường hợp này, hình ảnh chưa được làm sạch hoặc chăm chút trước khi đăng bán lại khiến món đồ trở nên kém hấp dẫn. Thậm chí, không ít bình luận còn thẳng thắn nhận xét đôi giày trông “đen đen, bẩn bẩn”, tạo cảm giác khó chấp nhận nếu đặt cạnh mức giá khoảng 2 triệu đồng.

Ngoài tình trạng sản phẩm, cách chụp ảnh cũng bị đưa ra bàn luận. Những bức hình được cho là khá đơn giản, thiếu ánh sáng và không có sự đầu tư về bố cục, càng làm lộ rõ khuyết điểm của đôi giày. Trong bối cảnh người mua ngày càng kỹ tính với hình ảnh sản phẩm, đặc biệt là đồ hiệu đã qua sử dụng, việc thiếu chỉn chu trong khâu này càng khiến tranh cãi bị đẩy lên cao.

Sau đó,Huyền My lên tiếng giải thích: "Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết mình vừa bị gọi tên. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì mình pass giá đi nhanh nhất có thể thôi chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Với mình cũng nói rõ trước ở đây là mình lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh. Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán chứ mình có up 1 đằng gửi 1 nẻo đâu. Nhưng cũng cảm ơn Tủ đồ đã giúp mình có được rất nhiều khách quen siêu cưng, siêu đáng yêu. Cảm ơn mọi người quan tâm và thật sự mình không nghĩ pass đồ cũng có bài học như thế này, mình sẽ chú ý hơn".

Ồn ào xoay quanh việc thanh lý đôi giày của Huyền My không chỉ dừng lại ở một câu chuyện cá nhân, mà còn phần nào cho thấy áp lực ngày càng lớn với người nổi tiếng trong những giao dịch tưởng chừng rất đời thường. Từ một bài đăng pass đồ đơn giản, mọi chi tiết từ tình trạng sản phẩm, mức giá cho đến cách chụp ảnh đều có thể trở thành chủ đề bị “soi” kỹ lưỡng và gây tranh cãi. Thực tế, Huyền My không phải trường hợp hiếm. Trước đó, Xoài Non cùng nhiều sao Việt khác cũng từng rơi vào tình huống tương tự khi thanh lý đồ cá nhân. Dù mục đích ban đầu chỉ là dọn dẹp tủ đồ hoặc tránh lãng phí, nhưng việc đưa ra mức giá chưa hợp lý, sản phẩm thiếu phụ kiện đi kèm hoặc hình ảnh chưa đủ chỉn chu đều dễ khiến công chúng phản ứng trái chiều.

Trong môi trường mạng xã hộ, thông tin lan truyền nhanh chóng, những câu chuyện như vậy rất dễ bị đẩy thành làn sóng tranh luận lớn.Từ góc nhìn rộng hơn, những ồn ào này đang trở thành một “bài học chung” cho người nổi tiếng. Việc thanh lý đồ hiệu không còn đơn thuần là hoạt động cá nhân, mà đã mang tính công khai và chịu sự đánh giá như một giao dịch thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc cần sự minh bạch hơn về tình trạng sản phẩm, mức giá hợp lý và cách trình bày chuyên nghiệp.

