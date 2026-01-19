Thái độ gia đình 2 bên khi Tóc Tiên và Touliver quyết định ly hôn

Thông tin Tóc Tiên và Touliver quyết định ly hôn khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối, bởi cả hai từng là cặp đôi kín tiếng, gắn bó bền bỉ suốt nhiều năm. Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện của hai người trong cuộc, cách gia đình hai bên đón nhận và thái độ ứng xử sau quyết định này cũng là chi tiết được dư luận quan tâm.

Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình". Chi tiết này cho thấy quyết định chấm dứt hôn nhân đã được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự trao đổi thẳng thắn và tôn trọng ý kiến từ gia đình hai phía.

Tóc Tiên cho biết cô đăng thông báo sau khi được gia đình 2 bên đồng ý (ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn dành những lời lẽ rất chừng mực và biết ơn khi nhắc đến gia đình: "Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua".

Cách xưng hô và lựa chọn từ ngữ cho thấy mối quan hệ giữa hai bên gia đình vẫn được giữ gìn, không có sự căng thẳng như những lời suy đoán trên mạng xã hội. Sau khi Tóc Tiên, Touliver đồng loạt thông báo thì gia đình cũng không có động thái liên quan. Điều này cũng phần nào cho thấy sự tôn trọng của 2 phía dành cho quyết định của Tóc Tiên và Touliver.

Tóc Tiên cho biết thời gian bên nhau, cô và Touliver được 2 gia đình thấu hiểu, yêu thương chứ không căng thẳng như đồn đoán (ảnh: FBNV)

Trong chia sẻ của mình, Tóc Tiên cũng nói rõ đây là câu chuyện của hai người, không liên quan và không nên gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nữ ca sĩ khéo léo đặt ranh giới giữa đời sống cá nhân và dư luận, đồng thời mong khán giả tôn trọng quyết định của người trong cuộc, thay vì suy diễn, bàn tán hay đẩy câu chuyện theo những hướng tiêu cực.

Trong bối cảnh không ít cuộc chia tay của sao Việt kéo theo mâu thuẫn gia đình, đấu tố hoặc những ồn ào hậu ly hôn, cách ứng xử của Tóc Tiên, Touliver và gia đình hai bên được xem là tử tế và văn minh. Từ những gì được chia sẻ, có thể thấy cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver khép lại không phải bằng tranh cãi, mà bằng sự đồng thuận và thấu hiểu từ những người thân.

Sau khi ly hôn, Touliver dính vào tin đồn có "người thứ 3". Ngay lập tức, phía công ty phủ nhận tin đồn trên: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

Về phía Tóc Tiên, sau khi chia sẻ lại bài đăng của chồng cũ thì cô "im hơi lặng tiếng" trên MXH suốt mấy ngày qua.