Thái độ của gia đình chồng sắp cưới với Hoà Minzy, ai là "nóc nhà" đã rõ luôn!

Mới đây, Hòa Minzy chính thức công khai bạn trai của mình khiến cả cõi mạng xôn xao bàn tán. Bởi đàng trai cũng là một gương mặt khá quen thuộc với cộng đồng mạng.

Theo đó, chồng sắp cưới của Hòa Minzy là Thăng Văn Cương (SN 1995) quê Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh). Gia đình anh làm nông, trồng lúa, vải, rau và ngô để bán. Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Hòa Minzy và chồng sắp cưới - Đại úy Thăng Văn Cương

Văn Cương và Hòa Minzy bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Sau đó, ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân, từng đăng ảnh chung với Văn Cương nhưng không ai nhận ra hai người hẹn hò. Từ Sao nhập ngũ, Văn Cương cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như ca sĩ ST. Sơn Thạch, Anh Tú, streamer Độ Mixi…

Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, đây là lần hiếm hoi Hòa Minzy công khai danh tính “nửa kia” trên MXH. Cô cũng cho biết bản thân đã mở lòng và gửi lời cảm ơn đến Văn Cương vì những điều mà anh đã làm.

Trong bài đăng công khai bạn trai, Hòa Minzy cũng hé lộ thái độ của gia đình bạn trai đối với mình. "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào", Hòa Minzy hạnh phúc viết. Không những vậy, cô còn bày tỏ thêm trước đó: "Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc".

Điều này phần nào khiến cộng đồng mạng xúc động, gửi lời chúc mừng đến Hòa Minzy khi cô không chỉ được bạn trai cưng chiều mà cũng nhận nhiều sự trân trọng từ gia đình đàng trai.

Hòa Minzy và Văn Cương quen biết nhau từ chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022

Về phía gia đình Hòa Minzy, thái độ của các thành viên trong nhà cũng khiến netizen chú ý không kém.

Chị gái ruột của Hòa Minzy - Nguyễn Hằng cũng bày tỏ trên trang cá nhân: "Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em. Nó chả được may mắn như chị, một phát chốt luôn. Tuy vai chồng chị hơi xuôi nhưng được cái bụng to nên vẫn vững chãi tựa vào được".

Không những thế, chị gái của Hòa Minzy còn có động thái đứng về phía em rể. Cô cho rằng em gái mình có phần nóng tính nên sẽ thương Văn Cương nhiều hơn.

Chị gái Hòa Minzy hóm hỉnh cho biết "thương" em rể vì em gái mình nóng tính

Mẹ của Hòa Minzy cũng gửi lời chúc 2 con hạnh phúc

Trong khi đó, mẹ của Hòa Minzy cũng đăng ảnh của con gái cùng con rể tương lai và bày tỏ ngắn gọn: “Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc”. Trong dòng trạng thái của mình, Hòa Minzy cũng tiết lộ gia đình ai cũng đều thương và dành nhiều tình cảm quý mến cho Văn Cương.

Đáng chú ý, mối quan hệ của Văn Cương và bé Bo cũng được Hòa Minzy công khai trên MXH. Nữ ca sĩ cho hay bé Bo và bạn trai quân nhân của mình rất thân thiết. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc riêng tư của cả hai khi bé Bo nằm đè lên lưng Văn Cương, ôm lấy anh chàng và cùng nhau theo nhìn màn hình.

Nhiều người nhận ra, không gian căn phòng đơn giản với chiếc giường trải ga hồng, phía sau là bàn trang điểm quen thuộc của nữ ca sĩ. Chính vì vậy cộng đồng mạng càng bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc phúc cho Hòa Minzy vì cuối cùng, cô cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình.

Chồng sắp cưới của Hòa Minzy rất được lòng gia đình nữ ca sĩ

Bé Bo - con trai riêng của Hòa Minzy cũng gần gũi và dành nhiều tình cảm cho Văn Cương

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành quán quân chương trình Học viện Ngôi Sao. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling...

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Hòa Minzy từng có mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Minh Hải và có chung một con trai. Tuy nhiên, cả hai đã thông báo chia tay vào năm 2022 sau nhiều năm gắn bó.